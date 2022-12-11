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買華為新手機卻有他人舊照、身分證？ 商城客服：情況不便透露

香港01／ 撰文／許祺安
華為。(歐新社)
華為。(歐新社)

近日，南京市民祝先生向江蘇新聞廣播《政風熱線》爆料稱，在華為官方商城購買的新手機，裡面卻出現了別人的生活照片、通訊錄甚至身份訊息，祝先生表示，資料完整到甚至能看出原機主在山東生活，是汽車維修師傅。

對此，華為商城客服表示，為保護消費者隱私，具體情況不便透露。後又聯繫祝先生稱會將手機送往華為公司某指定檢測機構進行檢測。

《政風熱線》報道，10月30日，祝先生在華為官方網上商城購買了一部P50 PRO手機，價格近6000元（人民幣，下同）。次日手機送到時，包裝完好，封條未拆。但打開包裝使用後發現，新手機裡竟然存有他人的生活照片，通訊錄等內容。

祝先生指出，這些照片除了一些生活照之外，還包含原使用者拍攝的身份證號、孩子照片和身份證等敏感資訊，「都能看出來原機主在山東生活，是汽車維修師傅。」祝先生立即與華為官方商城客服取得了聯絡。

經過多次溝通，華為客服方面給祝先生的解決方案是更換新機，並提供300元的抵用券，但對新手機中為何存在他人照片、通訊錄一事沒有詳細解釋。對於這樣的解決方案，祝先生不認可，「我買的是新手機，現在發來一台二手手機，應該按照《消費者權益保護法》規定來處理。」

《政風熱線》後聯繫華為商城客服。客服表示，因為涉及到消費者隱私保護，相關情況無法對外透露。祝先生質疑：「他說保護隱私，我拿到的這個手機，有這麼多別人的隱私，那別人的隱私是不是隱私？」

對此，江蘇君劭律師事務所蔡安明律師指出，如果情況屬實，商家將使用過的手機包裝成新手機對外銷售，已經涉嫌欺詐消費者，按照中國《消費者權益保護法》相關規定，應該對消費者「退一賠三」。

華為商城客服後再次與祝先生取得溝通，請祝先生將手機送往華為公司某指定檢測機構進行檢測，並將相關情況向上級領導反饋。

買全新華為筆電竟「附贈」大量他人文件、照片？山西男子疑買二手機求償

據了解，購買華為產品出現他人照片和資訊並非今年首例。此前，《香港01》亦曾報道，山西男子「通通」到當地的一間華為體驗店購買今（2022）年6月份才正式發表的Huawei Matebook 16s，購買時新機包裝完好並未拆封。

但當「通通」將電腦帶返再開機後，竟發現裡面的Matebook 16s顯示在6月時已經被開封激活，硬碟中更存有數以GB計、不屬於他本人的檔案，查看後發現是另一位用戶在之前儲存的私人照片、文件等。

「通通」最終決定拍攝影片，將維權過程中的錄影、錄音全部公諸於世。當地市場監管總局最終介入調查並從中調停，店家雖然未有將筆電退貨，但就為通通賠償5000元，最終「通通」亦接受了這個方案。

官方最終的調查結果指，該「華為體驗店」的員工是因為要完成內部訂下的銷售目標，故提前激活涉事的筆電，但筆電內為何會有他人已經「格式化」後的資料？還有筆電是否真的「全新」等謎團，最終亦因為「通通」接受賠償方案而不了了之。

豈料手機裡竟有大量的他人舊照，甚至可以看到他人的身分證和孩子照片。（江蘇新聞廣播）
豈料手機裡竟有大量的他人舊照，甚至可以看到他人的身分證和孩子照片。（江蘇新聞廣播）

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文章授權轉載自《香港01》

華為

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