女子因封控、加班4度預約墮胎不果終誕下3胞胎 網民：上天禮物

意外懷孕已夠頭痛，還發現肚內的是3胞胎。杭州1對夫婦原本不打算再生，後來意外懷孕，雖然決定好要做人工流產，但連續預約4次做手術都「做不成」，事關她們剛好碰上疫情封控、工廠突然加班、座駛突然壞車等情況，最後已超過可以墮胎的時間。妻子後來做產檢，更發現肚子內的是3胞胎男嬰，日前已順利出生，4母子全部平安。網民大讚這是「上天的禮物」，但部分留言笑稱「奶粉尿布等等就夠他們爸爸愁的了」。

杭州電視台報道，來自建德、化名小陳的媽媽原本不想懷二胎，但意外懷孕，夫婦決定墮胎。豈料他們預約做人工流產的過程一波三折，先後因為疫情管控、工廠突然加班、車子突然發動不了，結果預約4次都無法去做手術，最終錯過墮胎時機，兩夫婦唯有等待第二名孩子的到來。

去到懷孕3個月時，小陳照超聲波始發現，肚子內懷的是三胞胎，自然授孕下懷三胞胎的機率大約是70萬分之一。多個胎兒在子宮內，負荷遠較單胎為大，孕期超過35周時胎兒及新生兒患病及死亡率會上升，幸好在醫護照料下，她順利度過36周，日前剖腹誕下3名男嬰，他們共享2組DNA，但樣子很像。丈夫笑言等3個兒子長大，夫婦就能「收穫4倍的愛」。

網民打趣道「封控也有好結果」，形容這三胞胎是「神奇寶貝」、「上天的禮物」，但不少留言認為這要考慮兩夫婦的經濟狀況，「真的覺得是驚喜嗎？」、「如果是普通家庭那真是雪上加霜，如果經濟不錯那倒也無所謂」。三胞胎爸爸說孩子長大後，兩夫婦可以收穫4倍的愛，有網民笑言：「我是做資料的，四倍的愛是怎麼算出來的？」

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文章授權轉載自《香港01》