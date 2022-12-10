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正妹大學畢業賣饅頭遭親戚看不起 3年後霸氣買房買車大逆轉

香港01／ 撰文：卡洛兒
中國大陸1名女大學生畢業後不像一般人走入職場就業，而是靠雙手製作花式造型饅頭賺錢，3年後已能靠自己買房買車。（「瑗瑗花餑餑」抖音影片截圖）
中國大陸1名女大學生畢業後不像一般人走入職場就業，而是靠雙手製作花式造型饅頭賺錢，3年後已能靠自己買房買車。（「瑗瑗花餑餑」抖音影片截圖）

行行出狀元，一雙巧手都能為自己帶來豐裕的生活。中國大陸1名女大學生畢業後不像一般人走入職場就業，而是靠雙手製作花式造型饅頭賺錢，3年後已能靠自己能力買房買車，連一開始看不起她的親戚，態度都轉變起來。

山東煙台的25歲女生瑗瑗於3年前大學畢業，她不顧家人反對決定去創業賣饅頭，不過她所製作的並非傳統饅頭，而是「吃得的工藝品」，在饅頭上捏花做造型的「花餑餑」，美觀可愛。

瑗瑗表示，3年前剛開這間花餑餑店時，身邊的親戚朋友都是反對的，說「別人家的孩子都是去單位（大公司）上班，或者坐辦公室，你去做饅頭多沒面子啊」。不過瑗瑗認為沒必要去跟別人比較，做花餑餑是自己喜歡的事業，而且靠自己努力都買了車和房，甚至那些本來取笑她的親戚都表示，希望孩子來跟她學做花餑餑。

網友看完瑗瑗的分享都表示很厲害，直指這事業是「技術活」，一般人根本做不來，又指「我以為是普通賣饅頭的！進來一看就這手藝不買車買房才怪呢」、「努力才是硬道理，你在平凡崗位做出不平凡的事」、「手也太巧了，做的好精緻漂亮啊」，又認為瑗瑗選對了，「行業沒有高低貴賤之分，只要是用自己的辛勤勞動換來的收穫，都值得尊重」。

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文章授權轉載自《香港01》

饅頭 買房

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