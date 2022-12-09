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校園欺凌片瘋傳！14歲女遭同學圍毆扒褲迫喝尿 母1原因竟不報警

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸近日瘋傳影片，指江西南昌某中學一名14歲少女遭多名男女在校外「霸凌」，他們不但把少女圍起來拳打腳踢，更扒下少女褲子逼喝疑似尿液的不明黃色液體。（網上圖片）
大陸近日瘋傳影片，指江西南昌某中學一名14歲少女遭多名男女在校外「霸凌」，他們不但把少女圍起來拳打腳踢，更扒下少女褲子逼喝疑似尿液的不明黃色液體。（網上圖片）

校園欺凌必須杜絕！大陸近日瘋傳影片，指江西南昌某中學一名14歲少女遭多名男女同學「霸凌」，他們不但把少女圍起來拳打腳踢，更扒下少女褲子迫喝疑似尿液的不明黃色液體。少女事後被診斷為腦震盪，眼睛及牙齒都受傷，其母親透露，女兒前後已被打了3次，她雖然知情，但因施暴者是同學，本希望對方知錯能改，故沒有報警，沒想到會變本加厲；少女父親則明言會訴訟法律程序，「不會私了」。

從網上流傳的影片見到，一個房間內多名男女把該名14歲少女圍在中間拳打腳踢、扒下褲子，並迫少女喝下不明黃色液體，其中一名女生還在旁邊催促，「喝了我就不打妳，快喝，大口喝」。在暴力毆打和言語威脅下，少女一邊哭泣，一邊喝下不明液體。

片段引來網民眾怒，「嚴懲，不能姑息！」、「不能放過她（他）們！法律應該殺一儆百，以後這種欺淩事件就少了」、「校園霸淩零容忍」、「必須受到法律的制裁」。

至周三（12月7日），少女母親向媒體表示，女兒被診斷為腦震盪，眼睛、牙齒等多處受傷。母親又透露，女兒已被打過3次，她之前一直知情，但因欺凌者是同學，希望對方知錯能改，故當時沒有報警，沒想到會變本加厲。

少女父親則表示，女兒稱喝下的不明液體是尿液，惟醫院無法查明液體成份，而他準備訴諸法律程序，強調「不會私了」。

據報當地教育局關注事件，正在處理，警方亦正調查。

大陸近日瘋傳影片，指江西南昌某中學一名14歲少女遭多名男女在校外「霸凌」，他們不但把少女圍起來拳打腳踢，更扒下少女褲子逼喝疑似尿液的不明黃色液體。（網上圖片）
大陸近日瘋傳影片，指江西南昌某中學一名14歲少女遭多名男女在校外「霸凌」，他們不但把少女圍起來拳打腳踢，更扒下少女褲子逼喝疑似尿液的不明黃色液體。（網上圖片）

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文章授權轉載自香港01》

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