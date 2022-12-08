吃麻辣嗆到狂咳不停 瘦弱女咳斷4根肋骨

中國大陸一名女子因為體型過於瘦弱，竟然在咳嗽時硬生生「咳斷肋骨」，連呼吸和說話都會痛。

據ODDITYCENTRAL報導，上海一名黃姓女子日前吃了辣的食物後不停咳嗽，之後就一直覺得胸口痛痛的，連呼吸和說話都不舒服，還一度痛到沒辦法走路。剛開始女子以為自己是中風，趕緊到當地醫院就醫，沒想到電腦斷層掃描檢查後，竟發現肋骨斷了四根。

女子告訴醫師，身體開始不適的當下她聽到胸部發出爆裂聲，就像手指凹折的聲音，但她並未聯想到是肋骨斷了，還以為是岔氣。進行骨密度檢查後，醫師發現女子的骨密度正常，因此推斷是女子肌力不夠強，身材又過於瘦弱，才會導致咳了幾聲肋骨就斷了。

女子的身高高達171公分，體重卻只有57公斤，醫師建議女子接下來一個月都要綁上繃帶，並且在康復後要多做運動，增強肌力，避免未來發生類似事件。

不少網友也在影片底下留言說「胖還有好處啊，那我不減肥了」、「還是當個快樂的胖子吧」、「肋骨還能咳斷的嗎？」、「這得多瘦啊，太嚇人啦」、「咳嗽還能咳斷了肋骨，真的頭一次聽說」。