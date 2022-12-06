嫁豪門夢碎！正妹慘遭出軌夫家暴致流產 富少淫亂私生活曝光

嫁入豪門就一定幸福美滿？中國大陸浙江一名王姓女子於網上發文訴說嫁入百億豪門的悲慘生活，除了淪為「家政婦」每天被老爺逼迫工作、做家務，丈夫還一天到晚賭博、喝酒、玩女人，明目張膽「出軌」，甚至家暴把她打到流產，更想逼她淨身出戶。最終王女不堪地獄生活，下定決心簽字離婚，並發文公開事件。

王女於微博發文表示，「在很多人看來，我是幸運的，生於普通家庭，『嫁入豪門』：你爸爸是身價百億的上市公司董事長」，但原來現實並不如預期。

王女指出，讀中學時就認識該富二代，到讀大學2人開始談戀愛，畢業後一年就嫁入豪門。婚後她在老爺安排下進入家族集團上班，月薪只有6500人民幣，直言薪水偏低，但自覺是為「自己家裡」上班，故未有計較薪資，可以自己愈來愈像是「家政婦」，除了處理公司事情，還要做老爺別墅的「女管家」，大大小小事情都要她張羅，甚至懷孕不適被診斷為「先兆流產」須請假休養，老爺竟大發雷霆，遷怒批准她放假的部門主管。

幫老爺工作做到身體捱壞，但丈夫的行為更令她心寒。王女表示，丈夫整天吃喝玩樂一擲千金，「遊戲裡的衣服都價值上萬，玩一個遊戲都能花掉上百萬、上千萬」，且生活淫亂出軌成性。

王女又說，後來丈夫突然提出要離婚，說要找個「符合要求的白富美」，但她2個月後再次懷孕，於是丈夫千方百計逼她墮胎，稱「肚子裡的孩子不正常」、「妳就去做個手術吧，這個小孩生下來是不會幸福的」、「妳總不想小孩生下來被我討厭吧」、「第一個小孩已經是意外了，意外就不要發生第二次了」，更一度施以家暴，要把她趕出家門甚至要求她「淨身出戶」。遭受身心折磨下，王女不幸流產。

忍無可忍下，王女下定決心簽字離婚，感嘆「我曾經不想離婚，因為孩子。有一個家庭雄厚、有權有勢的父親，孩子的人生說不定會更容易，但最終我能做出離婚的決定，也是因為孩子」。她直指不想孩子成為像父親一樣的人，「出生在羅馬是好事，但一個人不懂得尊重生命、責任、還有愛，崇尚的只有金錢、權力還有暴力，羅馬也會有崩塌的一天」。

事件引來網友熱議，有網友批評丈夫一家做法過火，「一家變態」、「不要小看一個母親保護孩子的決心」，又認為「離婚就得爭取財產啊，何況還有孩子」。不過也有網友質疑，「有個疑問哦，為什麼出軌後還要懷二胎啊？不是感情破裂了嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》