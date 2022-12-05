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地鐵故障成捉姦契機？他折返回家驚見妻子床戰小王 結局神展開

香港01／ 布萊恩
一名人妻表示，今早約姦夫回家激戰，沒想到「愛愛」至一半時，丈夫因「港鐵訊號故障」折返回家，當場發現了她出軌「捉姦在床」。情境示意圖。圖／Ingimage
一名人妻表示，今早約姦夫回家激戰，沒想到「愛愛」至一半時，丈夫因「港鐵訊號故障」折返回家，當場發現了她出軌「捉姦在床」。情境示意圖。圖／Ingimage

港鐵將軍澳綫今早（12月5日）發生嚴重延誤事故，調景嶺站至康城及寶琳服務更一度暫停，沒想到意外讓一名人妻被揭發出軌？有人妻於討論區發文表示，自己與另一名人夫發生「不倫戀」，今早更約對方回家激戰，沒想到「愛愛」到一半時，丈夫因「港鐵故障」折返回家，當場發現了人妻出軌「捉姦在床」，而丈夫的反應，也令她大感意外。

港鐵將軍澳站列車今早約8時半發生車卡連接掛鈎移位，調景嶺站至康城及寶琳服務一度暫停，至中午12時半起逐步恢復服務，延誤約4小時。有網友就於連登討論區以「我老公捉到我出軌」為題發文，透露因今次事故被揭發出軌。

原PO表示，與丈夫結婚11年育有2名子女，早幾年感情轉淡，「其實大家都知道什麼事，我們在一起只不過是為了對兒女」，而她半年前與同社區另外一名人夫發生了「不倫戀」，至今早9時送子女上學後，就叫對方回家「愛愛」，「誰知搞到一半，老公因為港鐵訊號故障回來了，當場揭發了這一段」。

沒想到丈夫反應卻令她相當意外。原PO指出，丈夫好像早已知悉事件，「他很冷靜地去陽台抽根菸，之後就下樓吃早餐，回來就問我想不想離婚，還是為了兒女繼續在一起...我們就攤開來講」。丈夫的問題令原PO頓時陷入兩難，「說實話我還沒有定論...如果真離婚的話我真的不想搬出，這裡配套好交通又方便，請問我應該怎麼做」。

貼文引來網友熱議，不少人追問與姦夫出軌詳情，笑言「簡單吧，人夫的老婆搬去你老公那裡，你就搬去人夫那裡」。但也有大批網友質疑原PO創作文，「天天寫故事開心點嗎？」，原PO則強調「這是真人真事」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 出軌 老婆 離婚

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