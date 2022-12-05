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租客入住40天變賣逾2萬元家電去旅遊 房東憤然報警：超缺德

香港01／ 撰文：鄭寧
一名男子租房40天左右，將屋內冰箱、電視機、洗衣機等家電全部賣掉，封鎖房東聯絡方式後去旅行，導致房東目前損失已超過5000元（折合約新台幣21629元）。 示意圖／ingimage
一名男子租房40天左右，將屋內冰箱、電視機、洗衣機等家電全部賣掉，封鎖房東聯絡方式後去旅行，導致房東目前損失已超過5000元（折合約新台幣21629元）。 示意圖／ingimage

中國大陸遼寧一男子租房40天左右，將屋內冰箱、電視機、洗衣機等家電全部賣掉，封鎖房東聯絡方式後去旅行。

陸媒《梨視頻》近日（4日）報導，遼寧瀋陽趙女士稱，自己在10月中旬時將房子租給一名男子，並為其配齊洗衣機等家電。12月2日左右，因工作人員抄水錶無法進入房間，趙女士聯繫該男子時發現自己已被對方封鎖。

進入房間查看後趙女士傻眼，曾配齊所有家電的房間早已空空如也，冰箱、電視機、冷氣、洗衣機全部不見。男子的日常物品亦收拾一空。而她在社交媒體上看到，11月時該男子就已買機票去深圳旅行。

據趙女士稱，月租和押金共1700元（折合約新台幣7354元），但目前損失已超過5000元（折合約新台幣21629元）。而且該男子入住期間，還多次向趙女士借錢，每次都是幾十元不等；欠繳的水電費也由趙女士自己承擔。

趙女士非常不理解，為何能做出這等缺德違法的事。目前她已報警，準備起訴該男子。據律師介紹，該租客行為雖不構成盜竊罪，但已構成侵佔罪，房東可依法報警追究租客刑責。根據《治安管理處罰法》第49條規定，詐騙公私財務，情節較嚴重可處10至15日拘留，1000元（折合約新台幣4326元）罰款。

網友留言表示，「本來租客想把房子賣了去旅遊，但是房東不同意，只能賣家電了」、「牢房在等著他」、「來廣州旅遊？疫情不封了呀」、「這不是盜竊嗎？應該抓人了吧」、「過年想在牢裡免費吃喝」、「以前是房東坑房客，他扳回一城」。

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文章授權轉載自《香港01》

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