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女乘客付60元車資卻錯用這國貨幣 小黃運將嗨喊：賺好多

香港01／ 撰文：李納德
有計程車司機日前從乘客手中收到一張面額為50元新幣（折合約新台幣1121元）的紙鈔，兌換港幣大約為285港元（折合約新台幣1116元），驚訝「賺好多」。 圖／翻攝自臉書社團「的士司機資訊網Taxi」
有計程車司機日前從乘客手中收到一張面額為50元新幣（折合約新台幣1121元）的紙鈔，兌換港幣大約為285港元（折合約新台幣1116元），驚訝「賺好多」。 圖／翻攝自臉書社團「的士司機資訊網Taxi

顏色差不多但價值相差好幾倍！有計程車司機日前接載女乘客，對方以為自己用3張20元港幣（折合約新台幣78元）紙鈔付49元（折合約新台幣192元）的車資，惟司機事後一看，發現其中1張較大而且面額為50元，原來是新加坡鈔票。網友表示50元新幣（折合約新台幣1121元）兌換港幣大約為285港元（折合約新台幣1116元），驚訝「賺好多」，同時提醒可能會被指濫收車資。司機回覆稱詢問後知悉對方真的是新加坡人，已聯絡到對方朋友，只要對方打來一定會歸還。

貨幣相似但價值不一樣！有計程車司機日前在臉書社團「的士司機資訊網Taxi」發文，指日前載客由港島半山區寶珊道到渣打銀行大廈，收到3張藍色紙幣，以為都是20元。他事後一看，發現其中一張紙鈔較大，雖然顏色類近，但上面面額為50元，還有「Singapore」（新加坡）字樣，是張新幣。

網友馬上指出「知唔知新幣兌幾多（港幣），發了」，50元新幣約可兌換285元港幣，「有賺咁多」、「執到啦」、「賺好多」。有網友提醒司機不宜張揚，「小心畀人告你亂收車資」、「畀多又唔找，畀小3蚊更X老X」、「不誠實使用計程車」。

司機回覆稱「唔係個個計程車佬係咁」，該名女乘客「住四季講英文」，他後來打電話去問，發現對方真的是新加坡人。他解釋當時真的以為收到3張20元，「仲找返11蚊畀位靚女㗎」，現時已聯絡對方的朋友，通知多付了車資，「靚女打嚟搵我我會完璧歸趙，我會好好保管住先」。

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文章授權轉載自《香港01》

計程車 新加坡

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