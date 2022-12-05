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18歲鮮肉男與女友喇舌完喉嚨痛爆、高燒3天 求醫驚揭染「接吻病」

香港01／ 撰文：卡洛兒
一名18歲男生與新交往的女友接吻後，連續高燒3天，喉嚨非常疼痛，吃藥後都沒有好轉，遂到醫院求診，醫生推測是由人類疱疹病毒第四型引起的傳染性單核細胞增多症，也被稱為「接吻病」。 示意圖／ingimage
一名18歲男生與新交往的女友接吻後，連續高燒3天，喉嚨非常疼痛，吃藥後都沒有好轉，遂到醫院求診，醫生推測是由人類疱疹病毒第四型引起的傳染性單核細胞增多症，也被稱為「接吻病」。 示意圖／ingimage

情到濃時，與另一半深情接吻很平常，但原來有感染病毒的風險！中國大陸1名18歲男生連續高燒3天，喉嚨非常疼痛，吃藥後都沒有好轉，遂到醫院求診，醫生推測是由人類疱疹病毒第四型引起的傳染性單核細胞增多症，而源頭很可能是男生發病前曾經跟女友接吻而感染。

綜合陸媒報導，18歲男生小樂（化名）最近交了女友，2人曾經接吻，其後他持續發燒3天，喉嚨痛得厲害，遂前往深圳市人民醫院求醫。醫生發現他的雙側扁桃體明顯腫大，頸部也能摸到多個腫大淋巴結，最終確診感染了俗稱「EB病毒」的人類疱疹病毒第四型，引起傳染性單核細胞增多症。由於情侶在接吻時可能相互傳染，故此也被稱為「接吻病」。

醫生指出，90%的成年人體內都帶有EB病毒，小部分人尤其初次感染者，更容易出現症狀，幸好小樂及時就醫，治療後已沒有大礙。

傳染性單核細胞增多症，多為EB病毒感染引起，也被稱為「腺熱」、「接吻病」，好發於4至6歲，通過日常接觸傳播，如唾液中病毒傳播、與感染者分享食物或飲料等，而空氣傳播則相對少見，多數是咳嗽或打噴嚏時釋放的病毒飛沫傳播。其他傳播形式還有血液傳播等。

「接吻病」的典型臨床病徵為發燒、疱疹性咽峽炎和頸部淋巴結腫大，常被人誤認為感冒，導致病情加重，引發諸多併發症。醫生提醒，預防此類病症，需提高自身免疫力，加強鍛煉，適度運動，避免過度勞累，而且養成良好的衛生習慣，勤洗手，以及不要隨意去親吻孩子，聚餐時要使用公筷。

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文章授權轉載自《香港01》

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