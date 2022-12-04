快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男身高從1米8縮水至1米7 一查脊柱骨竟自己「消失」不見

香港01／ 撰文：陳進安
據醫生介紹，小胡患上的是脊柱大塊骨溶解症，其有「鬼怪骨病、幽靈骨病、消失骨病」的稱號，是一種特發性的，進行的以大塊骨質溶解、吸收為特徵的骨代謝疾病，可合併血管異常增生為特徵的類腫瘤樣骨損害的罕見病。（影片截圖）
據醫生介紹，小胡患上的是脊柱大塊骨溶解症，其有「鬼怪骨病、幽靈骨病、消失骨病」的稱號，是一種特發性的，進行的以大塊骨質溶解、吸收為特徵的骨代謝疾病，可合併血管異常增生為特徵的類腫瘤樣骨損害的罕見病。（影片截圖）

來自廣東廣州的23歲男子小胡身高1.8米多，原本一直都是學校籃球隊的主力，然而其身高神奇「縮水」到1.7米，近期到醫院一查，竟發現脊柱骨居然自己「消失」不見了。小胡的情況，連醫生也直呼是首次碰到。

事實上，早在高三接受體檢時，醫生已提醒小胡出現了駝背和脊柱側彎，但是後者不以為然。詎料，駝背情況日益嚴重，小胡的身體也每況愈下，身高從1.8米多「縮水」至1.7米，後背猶如有駝峰甘，平時除了無法躺平，還會輕易頭暈、嘔吐甚至嗜睡。近期，小胡終於到醫院接受檢查，結果查出自己的脊柱骨竟不見了。

據醫生介紹，小胡患上的是脊柱大塊骨溶解症，其有「鬼怪骨病、幽靈骨病、消失骨病」的稱號，是一種特發性的，進行的以大塊骨質溶解、吸收為特徵的骨代謝疾病，可合併血管異常增生為特徵的類腫瘤樣骨損害的罕見病。侵犯脊柱的病例，全球近70年來只有約60宗，小胡也是華南地區首宗病例。

為了治療小胡，醫生首先進行脊柱矯形，以改善外觀，穩定脊柱，防止畸形進展導致脊髓損傷和癱瘓。然後是用藥物抑制骨內淋巴管增生，阻止脊椎骨繼續「溶解」和乳糜胸進展，減少營養丟失和感染風險。最後，醫生為小胡做基因檢測，尋找病根並精準治療。

據指，脊柱大塊骨溶解症多發於5至25歲的兒童和青少年，且可發生於全身任何骨骼，多為單發亦可多發，部位多見於肩胛骨、鎖骨、肱骨、胸椎及肋骨。

延伸閱讀：

小六女童身高達1.9　小學還未畢業　已被體育局招攬加入排球隊

身高190cm、皮膚黝黑致自卑　江蘇女活49年始知自己竟為男兒

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

忘摘隱形眼鏡 新郎「眼球一夜變全白」慘失明

戴隱形眼鏡的人要注意了，山東濟南市一名23歲新郎在新婚之夜忘了摘下隱形眼鏡，一覺醒來發現其中一隻眼睛突然失明，「整個黑眼...

男身高從1米8縮水至1米7 一查脊柱骨竟自己「消失」不見

來自廣東廣州的23歲男子小胡身高1.8米多，原本一直都是學校籃球隊的主力，然而其身高神奇「縮水」到1.7米，近期到醫院一查，竟發現脊柱骨居然自己「消失」不見了。小胡的情況，連醫生也直呼是首次碰到。

想吃蘿蔔乾！竊賊狂偷150公斤蘿蔔「警尋獲全切絲」1原因網友狂讚

喜歡吃可以用錢買，難道偷回來特別好吃？杭州有伯伯日前發現自己種的300多斤蘿蔔不翼而飛，警方調查發現是被3名男子騎車入菜田偷走，3小時內已鎖定疑犯住所，未料到場發現全部蘿蔔都已被切絲在生曬。疑犯解釋真的很想吃蘿蔔乾才偷，正被行政拘留。事件引來熱議，許多網友竟狂讚小偷們效率極高，指出處理出土蘿蔔很麻煩，「他們對蘿蔔是真愛，連夜偷，連夜切，等不及吃」。而破案幾天後該處又發生偷菜事件，再有3名賊人偷芥菜想醃製鹹菜，但警員忍不住恥笑，稱3人想吃但不懂做，出現技術問題，結果「全部壞掉了」。

太離奇！大陸女子裝假孕肚 竟是要偷渡這東西

中國大陸海關日前逮捕一名裝著假孕肚的女子，並在假孕肚內查獲大量走私晶片；這起事件，凸顯出大陸的晶片地下黑市有多麼猖獗。

買「一盒500根棉花棒」清點竟少88根 陸女超狂數法曝光

中國大陸浙江一名董姓女子近日購買「一盒五百根」的棉花棒，突發奇想清點根數，她在每一根棉花棒上寫下數字，最終發現足足少了88根，店家也因此退款2元人民幣。

正妹看世界盃一原因當場被剪護照 機場直播大哭網友心痛

出國旅遊最怕的就是臨上機才有意外發生，近日一位大陸女網紅本與朋友擬定前往卡達看世界盃比賽，但就當於機場過邊境時，卻被告知護照已被當局人員註銷，護照更被當場剪掉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。