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想吃蘿蔔乾！竊賊狂偷150公斤蘿蔔「警尋獲全切絲」1原因網友狂讚

香港01／ 文／李納德
3名小偷偶然經過發現蘿蔔田，竟然去偷150公斤。（《1818黃金眼》截圖）
3名小偷偶然經過發現蘿蔔田，竟然去偷150公斤。（《1818黃金眼》截圖）

喜歡吃可以用錢買，難道偷回來特別好吃？杭州有伯伯日前發現自己種的300多斤蘿蔔不翼而飛，警方調查發現是被3名男子騎車入菜田偷走，3小時內已鎖定疑犯住所，未料到場發現全部蘿蔔都已被切絲在生曬。疑犯解釋真的很想吃蘿蔔乾才偷，正被行政拘留。事件引來熱議，許多網友竟狂讚小偷們效率極高，指出處理出土蘿蔔很麻煩，「他們對蘿蔔是真愛，連夜偷，連夜切，等不及吃」。而破案幾天後該處又發生偷菜事件，再有3名賊人偷芥菜想醃製鹹菜，但警員忍不住恥笑，稱3人想吃但不懂做，出現技術問題，結果「全部壞掉了」。

口腹之慾人之常情，但謹記別偷！浙江電視台報道，杭州警方日前偵破偷菜事件，1名姓來的伯伯在江堤邊的菜田種了蘿蔔，有天發現田內有逾150公斤蘿蔔被人偷走，氣到馬上報警。

由於來伯菜田位置偏僻，晚上不會有太多人前往，警方調查附近閉路電視，發現前晚9點多左右，有男子騎三輪車經過，後面有2輛電單車跟隨，前進方向正是來伯的菜田。警方發現三輪車前往時車斗是空的，半小時後3車折返，此時車斗內裝了些袋子，懷疑他們是剛剛去偷蘿蔔。

警方只花3小時即鎖定三輪車司機屋子並前往調查，未料到場時全部蘿蔔已被切成蘿蔔絲在生曬。警方盤問發現，疑犯在來伯報案當天早上，就已經將全部蘿蔔切絲。3名疑犯承認很想吃蘿蔔乾，有次見到該菜田種了很多蘿蔔，便騎車去偷了一部分，他們目前正被行政拘留。

三輪車離去時，車內有些膠袋，警方懷疑是蘿蔔。（《1818黃金眼》截圖）
三輪車離去時，車內有些膠袋，警方懷疑是蘿蔔。（《1818黃金眼》截圖）

事件引起熱議，許多網友竟然佩服小賊們效率極高，大讚「好勤快，切了一夜蘿蔔」、「通宵切蘿蔔」，「真的是勤快，半夜偷了150公斤蘿蔔，連夜切成蘿蔔絲，一大早拿出去曬，我做飯連一個蘿蔔都懶得切絲」。有留言指，剛出土的蘿蔔清洗起來很麻煩，要搓洗泥巴之餘，還要用刷子刷及換水，「不是偷來的沒激情」。現在警方直接還回去「不用洗不用切，直接收獲蘿蔔絲」、「笑死了，員警和小偷的效率都好高啊」。

偷蘿蔔事件後幾天，警方再接到村民報案，指田裏有20棵芥菜被人偷了、另有村民種的18條甘蔗同樣被偷。由於事發地點是顯眼位置，附近都有閉路電視，拍到有3名男子開車偷菜偷蔗的過程。警方很快拘捕3名疑犯，他們是工廠的工友，報稱經過時見到芥菜種得好，打算偷走醃製鹹菜，甘蔗就單純是想吃就去偷。

不過，警方找到3名疑犯時，贓物已經被「消滅了」，警員都忍不住笑了出來。原來賊人想吃鹹菜但卻不懂做，因為「技術問題」沒有成功，「全部壞掉了」，但甘蔗則很快地被小偷吃完了。

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文章授權轉載自《香港01》

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