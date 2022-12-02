買「一盒500根棉花棒」清點竟少88根 陸女超狂數法曝光

中國大陸浙江一名董姓女子近日購買「一盒五百根」的棉花棒，突發奇想清點根數，她在每一根棉花棒上寫下數字，最終發現足足少了88根，店家也因此退款2元人民幣(約新台幣9元)。

根據抖音影片顯示，大陸董姓女子表示，近日需要棉花棒，在網路上看到一家比較便宜的店家商品為「一盒五百根」的桶裝棉花棒，董女說，「因為比較便宜，所以我就下單購買，買了一盒五百根的」。

董女指出，因為經常在網路上看到其他人清點垃圾帶個數，結果發現不足的狀況，因此她也突發奇想開始清點棉花棒根數，她在每一根棉花棒上寫下數字，最後發現竟少了88根棉花棒。

董女透過購買平台聯繫賣家，賣家退款2元人民幣，並表示「退2元補償下親吧，雖然金額不多，但這也是我們的心意，我知道親也不在乎這點錢，只是想給您看到我們的誠意和歉意，這邊想跟親說聲對不起，對不起」。