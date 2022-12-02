哀悼江澤民！央視轉播世足畫面變黑白 球迷崩潰：怎麼看球

中共前領導人江澤民11月30日在上海辭世，享耆壽96歲。為了哀悼江澤民，各大網站以及媒體全都變成黑白，就連目前全球最受關注的世足比賽轉播畫面也變成黑白，讓球迷看了快要崩潰。有大陸網友就在推特貼出影片，氣得大罵「這樣怎麼看球？」

一名推特帳號為「@tindingtin」的網友，30日PO出一段世足比賽轉播的影片，只見畫面呈現出來的全是黑白，沒有其他色彩，讓這名網友氣得大罵「央視你麻痺！讓勞資（老子）怎麼看球！」

網友們看了也笑說「是非洲隊嗎？」、「可能我不懂球，這每個畫面裡不都有個球嗎？」、「我差點以為眼睛出問題了」、「今天什麼都是黑白的」、「就當自己買了黑白電視機」。不過有其他人質疑是假的，「所以這是央視的問題還是app的問題？電視上看正常啊」、「雖然是假的，但是還是好好笑」、「我在這看著呢，不要造謠了」。

原PO對此也澄清說「這是真的，央視體育app新聞視頻（影片）的錄屏（影片錄製），但剛剛打開app被強制更新之後，已經解決了這個漏洞。推測之前app版本在黑白靈堂效果下，視頻也成黑白，只能強制更新解決」。他無奈地說app首頁黑白意思一下就算了，連影片都弄成黑白的，球衣顏色根本分不出來，簡直就是神經病。