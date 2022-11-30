正妹看世界盃一原因當場被剪護照 機場直播大哭網友心痛

出國旅遊最怕的就是臨上機才有意外發生，近日一位大陸女網紅本與朋友擬定前往卡達看世界盃比賽，但就當於機場過邊境時，卻被告知護照已被當局人員註銷，護照更被當場剪掉，令她在機場直播時委屈痛哭。女網紅經過一番詢問後，當局人員指一個原因而註銷她的護照...

近日網上瘋傳一段女網紅直播哭訴出境遭剪護照的片段，該名女網紅名為「微小微」，本為湖南人，但長期居住於上海。她在片中表示，本於本月28日從上海浦東機場出發前往香港，再轉機到卡達看世界盃賽事時，但就在機場過邊境的時候卻被告知護照早在老家已被註銷，護照甚至被當場剪掉，令旅行計劃全盤打亂，「哪裡也不能去」。

她於直播片段中指，於出發的前一晚她老家的村委會曾突然給她發信息和打電話，表示若然她出國的話需要先行報備。微小微表示雖不明白「他們怎麼知道我要出境的」，但都照樣將球迷卡和機票訂單信息給他們。本以為就這樣便能順利出國，但就於出發當日剛到機場時，村委會卻告知她今天「出去不了」，因她的護照被「凍結了」，正是一個「失效的狀態」。

大陸女網紅本與朋友擬定前往卡達看世界盃比賽，但就當於機場過邊境時，卻被告知護照已被當局人員註銷，護照更被當場剪掉，令她在機場直播時委屈痛哭。圖／取自微博「微小微」帳號

她表示當時對此亦是半信半疑，同行的朋友亦表示「從來沒有聽過這種事情」，而且告知她的人是以打電話方式聯絡，沒有用110(大陸公安電話)給她發信息和出示證件，令她們覺得是詐騙，因而照常繼續後續登機行程，誰不知果真在過境時被攔下來。

微小微當場亦有向機場職員詢問原因，但對方卻指「不清楚」，需要她自行與當局查詢。其後她聯絡到老家的反詐中心，當局稱將護照註銷是因現在海外詐騙太多，「怕他們出去被詐騙」，所以今年3月把他們的護照都註銷了。微小微對此表示既生氣又難過，完全不明白「為甚麼無緣無故的把我的護照給註銷」，令所有已安排好的行程化為烏有，現在不管用甚麼辦法或理由都無法出境，唯一的辦法就是回老家重新辦理護照，才能出境。

直播影片令不少網民對女網紅的經歷表示同情，並指「可能是最近潤(移民)出去的人太多，只能用這種方法防止了」，亦有網民表示「這也太荒唐了吧，賠錢」，有曾從事出境旅遊的網民則表示「從沒有過啥話不說被註銷護照的情况，只有快過期忘了延期，或者舊護照丢了辦新的舊的又找到了，用舊的出發發現無效的」，但有不少網民害怕自己的護照被「凍結」，「我看到嚇一跳，趕快確認了下自己的護照，還好没被注銷」。

其後「微小微」補充指護照被注銷並與上海和浦東機場無關，「護照被註銷了他們也没有辦法，所以只要你護照好的，材料齊全出境是没有問題的，莫焦慮！問題就出在我户籍所在地，我猜測的是部分地方会不按規定這樣操作，大部分不會！ 」而她正已前往湖南老家了解，事情亦正在解決中。

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文章授權轉載自《香港01》