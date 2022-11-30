她叫「馬艷花仙波」！女子真名被當遊戲暱稱上熱搜 揭父母改名原因

父母替子女改個太獨特的名字，究竟是好事還是壞事呢？中國大陸北京有名姓馬的女子，因名字有5個字，加上組合太特別，登上微博熱搜，成為網絡「紅人」。由於自小常被人質疑這個獨特名字是網名，而非真實名字，馬女特此澄清是真名，為父母所改，從小沿用至今，可是不少網友仍笑稱其名字似遊戲網名，「似隨機生成而來」。

綜合媒體報導，北京市西城區一名馬姓女子，21日在網上貼出身分證，顯示民族為漢族，可是其名字卻有5個字，組合起來很特別，因而登上微博熱搜，更惹來不少網友質疑她的名字真實性，因為看起來實在太像網路名稱或是遊戲暱稱。

馬女全名為「馬艷花仙波」，她親自解畫釋除眾人疑慮，指名字是父母替她改的，自小用到現在，求學時期因名字太長，老師詢問她：「可否有更簡單的叫法？」令她感到相當無奈。

馬女又指父母替她改如此獨特的名字，是為了避免與其他人撞名，只是想不到弄巧成拙，為她帶來不少困擾，甚至被人質疑是用網名而非真實姓名。

名字被熱搜後引發不少網友討論，「這輩子的自卑算是被父母整出來的」、「這幾個字組合在一起還真彆扭」、「關鍵是她爹媽怎麼覺得這個名字好聽」、「紅掌撥清波比較好記」、叫『瑪麗蓮夢露』會不會好聽點」、「看起來像是創建遊戲角色的時候隨機生成的名字」。

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文章授權轉載自《香港01》