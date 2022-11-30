快訊

明起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

她叫「馬艷花仙波」！女子真名被當遊戲暱稱上熱搜 揭父母改名原因

香港01／ 喬納森
北京女子馬艷花仙波因名字獨特，常被人誤為是網名而非真名。圖／翻攝自微博
北京女子馬艷花仙波因名字獨特，常被人誤為是網名而非真名。圖／翻攝自微博

父母替子女改個太獨特的名字，究竟是好事還是壞事呢？中國大陸北京有名姓馬的女子，因名字有5個字，加上組合太特別，登上微博熱搜，成為網絡「紅人」。由於自小常被人質疑這個獨特名字是網名，而非真實名字，馬女特此澄清是真名，為父母所改，從小沿用至今，可是不少網友仍笑稱其名字似遊戲網名，「似隨機生成而來」。

綜合媒體報導，北京市西城區一名馬姓女子，21日在網上貼出身分證，顯示民族為漢族，可是其名字卻有5個字，組合起來很特別，因而登上微博熱搜，更惹來不少網友質疑她的名字真實性，因為看起來實在太像網路名稱或是遊戲暱稱。

馬女全名為「馬艷花仙波」，她親自解畫釋除眾人疑慮，指名字是父母替她改的，自小用到現在，求學時期因名字太長，老師詢問她：「可否有更簡單的叫法？」令她感到相當無奈。

馬女又指父母替她改如此獨特的名字，是為了避免與其他人撞名，只是想不到弄巧成拙，為她帶來不少困擾，甚至被人質疑是用網名而非真實姓名。

名字被熱搜後引發不少網友討論，「這輩子的自卑算是被父母整出來的」、「這幾個字組合在一起還真彆扭」、「關鍵是她爹媽怎麼覺得這個名字好聽」、「紅掌撥清波比較好記」、叫『瑪麗蓮夢露』會不會好聽點」、「看起來像是創建遊戲角色的時候隨機生成的名字」。

延伸閱讀：

雙11名叫「丨丨」請食霸王餐　台男符合免費條件　姐姐名字更驚人

女兒名字竟與老公以前小三一樣　人妻崩潰　網民：這名字一語雙關

文章授權轉載自《香港01》

北京 身分證

相關新聞

她叫「馬艷花仙波」！女子真名被當遊戲暱稱上熱搜 揭父母改名原因

父母替子女改個太獨特的名字，究竟是好事還是壞事呢？中國大陸北京有名姓馬的女子，因名字有5個字，加上組合太特別，登上微博熱搜，成為網絡「紅人」。由於自小常被人質疑這個獨特名字是網名，而非真實名字...

好心男上門幫同事安裝家具 對方全程走光狂勾引！結局神展開

有人喜歡自己動手安裝家具，也有人寧願加錢讓專人處理，不過萬萬沒有想到，原來安裝家具也是相約別人到家裡的一個好藉口！最近一位香港男網友分享自己到同事家裡安裝家具，但對方不斷走光勾引自己，最後結局神展開...

胸罩內褲串燒！樓上內衣串掛到自家窗前 住戶看傻：怎麼辦

好好曬衣服有這麼困難嗎？網上流傳圖片，顯示有網友的窗外出現一串樓上住戶懸掛的「內褲加胸罩」，中間有條粉紅繩綁住，疑似意外掉下來。照片出自長沙灣街坊群組，鄰居大喊3天前已見過樓上懸掛一串男用四角褲，向管理處反映也沒用，事件引起網友熱議，更有人認為樓上住戶似乎有暗示。

他買到「藍殼蟹」吃下害怕極了 專家一看曝吃下沒問題：不是常有喔

食安風險一向是市民關注要點，有網友發文表示其家人近日在市場購買了6隻新鮮蟹，其中1隻的蟹殼竟然呈現藍色，由於擔心受污染，於是在網上發文求助，而這隻「藍殼蟹」亦引起網友熱議。而香港海鮮業聯合總會主席李彩

大媽炒股慘賠4百萬…請命理師「轉運」再被騙70萬 網友：當繳智商稅

股市波動不少股民都損手爛腳，而中國大陸江蘇鎮江的于女士就因為炒股痛失100多萬人民幣（折合約新台幣433萬元），後來結識到自稱擁有「天眼」的「命理大師」王某，決定花費近4萬人民幣（折合約新台幣17萬元）向王某購買「轉運」秘笈。惟一切只是王某騙局，于女士不但沒有賺錢，反而再虧了16萬人民幣（折合約新台幣70萬元），共計損失20萬（折合約新台幣87萬元），最終憤而報警告王某詐騙罪。事件曝光後，不少人認為這是「妥妥的智商稅」，有人就指出「如果能讓基金回本，信女也願沐浴焚香」、「大師有天眼和轉運大法，還差你那3萬9？動動腦子吧」。

男子偷2個榴槤翌日即落網…透露5字盜竊原因 網友：最無語的理由

香到引人犯罪是什麼概念？中國大陸安徽馬鞍山男子李某晚上路過放滿榴槤的貨車，難忍空氣中彌漫的「甜香」，以迅雷不及掩耳的速度從車兜上偷了2個、共值約600人民幣（折合約新台幣2599元）的大榴槤後急速逃去。然而李某的行徑已被清晰拍下，被抓時他表示「太香沒忍住」。事件曝光後，不少人表示難以理解，「什麼榴槤要300塊錢一個」、「最無語的偷盜理由」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。