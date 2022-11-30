好心男上門幫同事安裝家具 對方全程走光狂勾引！結局神展開

有人喜歡自己動手安裝家具，也有人寧願加錢讓專人處理，不過萬萬沒有想到，原來安裝家具也是相約別人到家裡的一個好藉口！最近一位香港男網友分享自己到同事家裡安裝家具，但對方不斷走光勾引自己，最後結局神展開！

近日原PO在香港討論區發文表示，一位自己相熟，平常下班也會一起喝酒的同事，請求自己到家中安裝家具，於是原PO沒有想太多便答應請求，到了現場後，他被同事要求安裝一個桌子。

但由於對方身處家中穿著較為輕鬆，原PO雖未提及到上半身的穿著，但稱對方只穿著一條寬鬆的運動褲。原PO更指對方「無時無刻都被我看到走光」。

不過，他指自己當時沒有做出任何反應，但「後來見同事有小小勃起（生理反應）」，於是他當作沒看到，但對方卻「一直想親過來」，原PO便順勢避開。而最後安裝好家具，在原PO打算離開時，對方卻開口問他「要不要做我男朋友」，導致原PO現在到公司不知道怎樣面對對方，雖然未知原PO有沒有接受這份愛，但雙方的情況看來未必成真。

網友有看到故事的開頭卻沒有猜到結局，本來以為是一個女同事用安裝家具的藉口，吸引男同事的戲碼，並沒有想過這是一個男男的故事。網友笑指「機會來啦」、「你喜不喜歡他先說」，也有網友認真建議原PO「只要像平時對他就行」、「如果你對他沒有意思，就少點來往」、「如果你想跟他試試看發展，就坦白跟他說」。

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文章授權轉載自《香港01》