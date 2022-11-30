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胸罩內褲串燒！樓上內衣串掛到自家窗前 住戶看傻：怎麼辦

香港01／ 撰文：李納德
網上流傳圖片，有樓上住戶將內衣物串懸掛到樓下窗戶外。（facebook群組「長沙灣街坊」圖片）
網上流傳圖片，有樓上住戶將內衣物串懸掛到樓下窗戶外。（facebook群組「長沙灣街坊」圖片）

好好曬衣服有這麼困難嗎？網上流傳圖片，顯示有網友的窗外出現一串樓上住戶懸掛的「內褲加胸罩」，中間有條粉紅繩綁住，疑似意外掉下來。照片出自長沙灣街坊群組，鄰居大喊3天前已見過樓上懸掛一串男用四角褲，向管理處反映也沒用，事件引起網友熱議，更有人認為樓上住戶似乎有暗示。

網上facebook群組流傳圖片，顯示有市民在窗外發現樓上住戶將「整串」內衣褲懸掛到其窗外的照片，兩張照片相隔3天，第一張是4條俗稱「孖煙通」的四角內褲，第二張是1條三角內褲、1個胸罩及1條運動內褲，中間有條粉紅繩連著，疑意外掉在樓下住戶窗外。網友笑稱「是否在暗示什麼」，又指這樣曬內褲其實很髒，「曬完比沒洗更髒，外牆那麼多灰塵」。

帖文其實出於facebook群組「長沙灣街坊」，有住戶3天前發文，說「樓上的住戶，太過分」，只見樓上單位有4條男用內褲吊成一串掛在其窗外，也不知道對方是否故意。她笑言「我想剪斷，讓它們掉到大街，會不會太過份？」，又指樓上住戶「經常這樣，一條繩子連一條繩子」。該鄰居今日再發貼文，稱「一早打開窗見到，這次好像還更多了」，照片所見，成串的內衣物除了內褲外，今次中間還有1個胸罩，末端是1條運動內褲。

網友爆笑指這是樓上鄰居用來攀爬「逃生」的衣物串，稱可以加料阻嚇對方再將內衣物懸掛下來，「灑點癢粉上去」、「灑點辣粉如何」、「放點鳥屎上去」、「漂白水噴上去」、或者定期噴濕窗框，令對方的內褲「長期不乾，等他發現了就會收回來」。

有人提出較實際的建議，認為可拍照印出來張貼阻止對方繼續掛內褲，「註明是哪戶貼在大樓公布欄或是對方會乘搭的升降機內」，「寫清楚是哪戶，讓大家都知道他內褲款式」。但有人疑問樓上住戶是否有特別意思，「暗示要你上樓？」。該住戶已和管理處反映，但沒有作用，雖然網友提供不少方法，但「收到大家的建議，但我不會去做」，也不想弄髒對方內褲，怕對方「真的沒內褲穿」。

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文章授權轉載自香港01》

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