他買到「藍殼蟹」吃下害怕極了 專家一看曝吃下沒問題：不是常有喔
食安風險一向是市民關注要點，有網友發文表示其家人近日在市場購買了6隻新鮮蟹，其中1隻的蟹殼竟然呈現藍色，由於擔心受污染，於是在網上發文求助，而這隻「藍殼蟹」亦引起網友熱議。而香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，表示「藍殼蟹」的形成應該是基因問題，沒有進食風險。
該名網友在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱其家人於大圍市場中購買了一份6隻、價值90元港幣（約台幣356元）的新鮮蟹，「是活的，在水裡養著，店員姐姐撈上來一份、一份賣」。不過其中一隻的蟹殼呈現藍色，而魚曝店員對此就表示「這隻只是藍殼蟹」。原PO指「藍殼蟹」的蟹殼是硬身的，不知「這隻藍色蟹會不會污染？」，於是於網上發文求助。
從圖片可見，正中央就是那隻「藍殼蟹」，蟹殼顏色淡藍，剛好與紮蟹的尼龍繩撞色。而原PO事後就更新指自己把「藍殼蟹」煮熟並品嚐，又上載圖片表示「藍殼蟹」除顏色不一外，「味道無分別」。
貼文引來網友熱議，有人打趣地說「藍色貴族蟹」、「珍貴的補不補啊？」，亦有人留意到綁藍蟹的尼龍繩與其他蟹不同，偏偏與蟹殼顏色相近，「淋藍油淋多了？」、「為什麼會換殼？換到連條繩都換了」。有網友就指「應該不是染色，記得蟹類遇基因突變會是藍色」、「基因問題，我都吃過」。
香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，「藍殼蟹」出現的「機會不是經常有」，而蟹殼呈藍色「就不是跟換殼有關係」，原因應與基因有關，「相信是一些基因、染色體」，他又以膚色作譬喻，指出人的膚色亦有深淺之分。雖然「藍殼蟹」外觀不一，但就無食用風險，李彩華更三度表示「吃下去沒問題」。
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文章授權轉載自《香港01》
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