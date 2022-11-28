大媽炒股慘賠4百萬…請命理師「轉運」再被騙70萬 網友：當繳智商稅

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香港01／ 撰文：夏洛特
江蘇鎮江的于女士曾因炒股虧損了100多萬人民幣，去年3月結識到自稱擁有「天眼」的王某，向王某購買了1套價值3.98萬人民幣的「轉運」秘笈，而事實上這只是王某的騙局。（「荔枝新聞」微博影片截圖）
江蘇鎮江的于女士曾因炒股虧損了100多萬人民幣，去年3月結識到自稱擁有「天眼」的王某，向王某購買了1套價值3.98萬人民幣的「轉運」秘笈，而事實上這只是王某的騙局。（「荔枝新聞」微博影片截圖）

股市波動不少股民都損手爛腳，而中國大陸江蘇鎮江的于女士就因為炒股痛失100多萬人民幣（折合約新台幣433萬元），後來結識到自稱擁有「天眼」的「命理大師」王某，決定花費近4萬人民幣（折合約新台幣17萬元）向王某購買「轉運」秘笈。惟一切只是王某騙局，于女士不但沒有賺錢，反而再虧了16萬人民幣（折合約新台幣70萬元），共計損失20萬（折合約新台幣87萬元），最終憤而報警告王某詐騙罪。事件曝光後，不少人認為這是「妥妥的智商稅」，有人就指出「如果能讓基金回本，信女也願沐浴焚香」、「大師有天眼和轉運大法，還差你那3萬9？動動腦子吧」。

根據《荔枝新聞》報導，于女士去年炒股虧損了100多萬人民幣，於3月偶然結識到自稱擁有「天眼」的王某。王某對于女士表示可以幫她轉運，于女士指「當時因為我是炒股票虧了很多錢，他（指王某）就說他會轉運，（虧蝕的錢）怎麼出去怎麼進來」，於是于女士便向王某購買了1套價值3.98萬人民幣（折合約新台幣17萬元）的「轉運」秘笈。

接下來的半年內，于女士按照王某指示，堅持焚香沐浴，但「轉運秘法」並未生效，于女士投資接連失利，非但沒有賺回一星半點，還虧蝕了16萬人民幣（折合約新台幣70萬元），於是向王某表達不滿，然而王某每次都推託指「時候未到」，又成功拖延了一些時日。于女士見自己財運未有起色，而王某一直採取拖字訣，懷疑受騙，多次要求王某退錢不果，近日終於報警求助。

警方接報後啟動調查，將「大師」王某帶回警局審問。據鎮江蔣喬派出所民警所指，王某承認「他自己根本沒有『天眼』，更不會幫別人轉運，完全就是坑蒙拐騙」。目前，當地警方已幫于女士追回全部被騙錢財，王某則因涉嫌詐騙罪被採取刑事強制措施。

事件引來網友熱議，有人嘲諷于女士太易受騙，「這智商怎麼擁有的100多萬」、「難怪會虧100多萬，後面4萬給了答案」、「就她那智商，股票虧損是必然的」。也有網友笑言「騙子大師」真的幫于女士轉運，「我覺得是轉運了的，本來一年賠100萬，現在只賠4萬」、「挺好的，虧得愈來愈少了，真轉運」。

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文章授權轉載自《香港01》

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