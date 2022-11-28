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男子偷2個榴槤翌日即落網…透露5字盜竊原因 網友：最無語的理由
香到引人犯罪是什麼概念？中國大陸安徽馬鞍山男子李某晚上路過放滿榴槤的貨車，難忍空氣中彌漫的「甜香」，以迅雷不及掩耳的速度從車兜上偷了2個、共值約600人民幣（折合約新台幣2599元）的大榴槤後急速逃去。然而李某的行徑已被清晰拍下，被抓時他表示「太香沒忍住」。事件曝光後，不少人表示難以理解，「什麼榴槤要300塊錢一個」、「最無語的偷盜理由」。
根據《九派新聞》報道，事發於上周一（21日），經開公安分局九華派出所接到市民王先生報案，指其貨車上的2個大榴槤不翼而飛，相信是被人偷去。他又指，這2個大榴槤市值合共約600人民幣（折合約新台幣2599元）。警方翻查資料後鎖定嫌疑人範圍，隨後便逐個走訪，最終於22日成功將「榴槤大盜」李某抓獲。
從影片可見，嫌疑人李某在貨車車兜中挑選榴槤，快速挑了一個合眼緣的大榴槤就提著離去。片刻後又回來再挑一個，然後雙手捧著離開，可說是滿載而歸。
民警展開調查，最終鎖定嫌疑人李某，並追回榴槤一個，而另一個可能已被李某拆食落腹。據當地媒體報導，李某被抓時解釋稱「太香，沒忍住」。目前李某已被行政拘留等候處罰。
事件曝光後，不少網友都打趣李某「並不高明」的盜竊行徑，「這玩意兒怎麼偷哦，味兒這麼大」、「饞嘴沒忍住，但掏錢忍住了」、「太香，這是什麼鼻子」。
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文章授權轉載自《香港01》
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