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她帶閨密去相親對象家吃飯遇封區 3女1男同居神展開

香港01／ 撰文／卡洛兒
有女生帶2名閨密到相親對象家中吃飯，不料才吃了1個小時，就因疫情遇着封區，她們3人都不能離開小區，沒辦法只能暫住對象家中。（影片截圖）
有女生帶2名閨密到相親對象家中吃飯，不料才吃了1個小時，就因疫情遇着封區，她們3人都不能離開小區，沒辦法只能暫住對象家中。（影片截圖）

太有緣了吧！大陸有女生帶2名閨密到相親對象家中吃飯，不料才吃了1個小時，就因疫情遇着封區，3名姓都不能離開小區，沒辦法只能暫住對象家中，迫着展開3女1男的同居生活。隔離期間，女生在抖音平台每天上載生活影片，引來網民追看，直言就像戀愛真人騷般。

四川成都1名女生帶2名閨密於本周日（20日）前往相睇對象的家中吃飯，卻遇上小區突然因疫情被封閉管控，出不去只能就地隔離，3位女生只能住在剛認識的男生家中，預計至少要待5至7天，無奈表示「我就吃1個小時的飯，世界在摧我」，她指自己當天早上7時才睡覺，2時出門，結果3時就被封，「晚上6時還那個（經期）來」，令她更加崩潰。

由於男生家中的生活用品比較少，她們一行人趕緊買幾張棉被、日用品及食物等，希望能堅持幾天。女生把3女1男的同居生活拍片記錄下來，包括一同煮飯、看比賽、做運動等，唯一男生則笑言照顧3名女生太難了，煮飯都煮到快「自閉」，「3個這麼能吃的女人，這誰受得了啊」。還沒正式開始戀愛就同居，女生的閨密則透露2人進展很順利，相信會有進一步發展。

由於隔離生活悶得發慌，其中1名閨密在抖音平台每天發布影片記錄同居生活，網民紛紛追看，並看好這對「潛質情侶」，「月老給別人牽的都是紅線，這次月老直接給你們焊了根鋼筋」、「事實證明適合一起」，還稱這樣迫着同居就能看清楚大家的真面目，「男孩子看起來性格也好，還會做家務，可以」、「老天都在幫小伙子呀，終於可以看素顏時候的妹子」，但亦有人質疑「現在相親都是直接上門了嗎？」。

男生笑言照顧3名女生太難了，煮飯都煮到快「自閉」，「3個這麼能吃的女人，這誰受得了啊」。（影片截圖）
男生笑言照顧3名女生太難了，煮飯都煮到快「自閉」，「3個這麼能吃的女人，這誰受得了啊」。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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