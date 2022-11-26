傳播病毒？小巴扶手見打結口罩 網友批：沒戴口罩還下車

香港疫情近日有升溫跡象，防疫意識不能鬆懈，惟近日有女生發文，指在大圍乘坐專線小巴時看見前方某座的扶手上，竟掛上疑似用過的口罩，她看不過眼發文公審，其後補充指坐在「口罩扶手」前的女士當時有配戴口罩，故猜測應是先前的乘客留下，網友紛紛狠批涉事留下口罩者無公德心，又質疑該人「沒戴口罩還下車？」。

該名女生在Facebook沙田之友討論區附上圖片發帖，指本月22日晚上約11時30分在大圍乘坐63K專線小巴，在車上看見前方座位後的扶手，居然留有疑似使用過的口罩，因感到太氣憤而發帖。從樓主上載的照片，看到有口罩掛在扶手上，而且打了結，相信是有人刻意留下。

有網友詢問是否扶手前的女乘客除下口罩，樓主為免誤會而補充，稱該座位的女士當時有配戴口罩，因此猜測該口罩應是先前乘客留下。

網友紛紛直斥有關行為無公德心，「搞錯了吧，這麼不衛生！」、「掛扶手真的過分了」、「還這麼細心打了結，不想人清走」、「完全沒有公德心」、「口罩裡面很多口水，其實擺在一個手柄那裡真不衛生」。

有人則認為不算大事，毋須大驚小怪，「香港周街都有垃圾」、「還天天緊張戴口罩，真奴性太入骨，一輩子戴口罩」、「無聊」；亦有人質疑樓主既然覺得不衛生，為何還有時間拍照而不當刻請司機處理，「這麼多時間拍照PO出來，覺得這麼危險有沒有出手或者叫司機弄走他？」。

延伸閱讀：

網傳食客大牌檔除口罩等食飯 被指違口罩令罰5000元 條例咁講…

荃灣豬肉檔威威人氣插水 馬國媒體都報道慘況 網民：口罩惹的禍

文章授權轉載自《香港01》