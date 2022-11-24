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未婚懷孕被逼簽6大無理婚姻協議 她狠心報復引產送嬰屍

香港01／ 撰文：白兔糖
懷疑因看到協議後不滿，已經懷孕5個月的女生竟然直接引產，將嬰屍放進發泡膠箱中，到男方的家交給他父親。（微博截圖）
懷疑因看到協議後不滿，已經懷孕5個月的女生竟然直接引產，將嬰屍放進發泡膠箱中，到男方的家交給他父親。（微博截圖）

結婚生子是人生大事，需要好好計劃，若未婚懷孕就可能會引起許多麻煩。日前有影片就在網上瘋傳，一名未婚懷孕的女生，懷疑因為不滿男方家庭要求她簽署不合理的婚前協議書，竟然憤怒得直接墮胎，引起網民熱議。

河北唐山一名姓王的20歲女生與22歲常姓男子交往期間意外懷孕，於是便論及婚嫁。誰知男家竟然仗著米已成炊要求女生簽署一份協議書，當中列出6個苛刻條件，令她深感不忿，以超狠方法反擊。

協議書中寫到是為了「防止二人交往過程中及登記結婚後發生財產上的糾紛」，要求女生約定6點。第1點講到男方會按農村習俗給女生9萬5千元禮金，但女生需要「自願放棄」並「自願承諾」將禮金交還男方，男方就會承諾將禮金用於兩人未來生活上。第3點則列明兩人結婚後會辦婚禮，但不簽紙登記，由「男女雙方舉辦婚禮後共同協商確定」。

第3至5點則明列財產分配，男方現有的房子屬於他的婚前個人房產，與女方無關，如果未來離婚女生「無權分割」、「與女方沒有任何關係」，而若男生在婚姻關係持續期間離世，房產由他父母繼承。男女雙方的婚前婚後各自財產、債務都歸各自所有。最後，第6點中就講到協議「一式兩份，自男女雙方均簽字並按手印後生效，男女雙方各執一份，具有同等的法律效力」。

女生未婚懷孕卻被要求放棄禮金、不簽紙登記、所有房產與她「沒有任何關係」。懷疑因看到協議後不滿，已經懷孕5個月的女生竟然直接引產，將嬰屍放進發泡膠箱中，到男方的家交給他父親。爺爺接過後抱著泡膠箱坐在地上崩潰大哭大叫，不斷掌摑自己。

事件的經過被拍下來，在網上廣傳。有網民留言認為女生做法惡劣，未婚先孕對雙方都公平，可以保證孩子是親生的，又能保障男方財產權益，「吸不到男方的血，寄生蟲當然著急」。不過，大部分的網民都撐女生的做法，認為男方家人「卑鄙」，沒有道德良心，讚女生「清醒」，「有福之人不進無福之門」，替她心痛、也希望她能好好休養。

延伸閱讀：

傳JLo與賓艾佛力一個月後會離婚 外媒爆男方已經感到厭倦

人工不到男友一半卻要求簽婚前協議 女方提3大條件：孩子跟我姓

文章授權轉載自《香港01》

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