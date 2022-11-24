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男群組問績效、工資…當晚遭解聘 公司：言論干擾工作

世界日報／ 中國新聞組／北京25日電
情境示意圖。圖／Ingimage
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四川成都唐某日前在公司群裡詢問「啥時候發工資」，並質疑自己的績效考核結果，一小時後就被移出了公司群。當晚，公司發出通報稱唐某某發表過激言論，給予其解除勞動合同之懲處。唐某不服，認為公司單方面解除勞動合同，已經違法，應該給予賠償。

紅星新聞報導，唐某表示，他於今年2月入職成都某科技公司元宇宙事業部。勞動合同中明確，工資在每月10日發放，但原本應該於11月10日發放的10月份工資，直到11月16日都沒有收到。

唐某在公司總群裡發「啥時候發工資」，並抱怨「每個月工資都拖到15號以後才發，我記得沒錯的話合同簽的是10號發工資吧？信用卡都被你們搞逾期了」。

唐某表示，之前一個項目，領導曾向他表示，若在規定時間內完成，便給他加薪。但項目按時完成後，唐某發現不但沒加薪，績效考核還被打「C」等，「被扣了600元（人民幣）」。心有不滿的唐某在群聊中抱怨，「10月份的績效竟然打C，是什破規定每個部門必須有C的？”

一位管理團隊成員回應，「薪資發放主要是人力部門的問題，向你及其他同事表示歉意，亦會嚴肅處理」。

唐某後來又追問他們在時間緊、任務重的情況下完成工作，為何三人中就有兩人被打出「C」等時，群內沒有回覆。一個多小時後，他就被移出了群聊。當晚10時許，有同事告訴唐某，群內發了一份通報稱公司與唐某解除勞動合同。

公司通報稱，「唐某因績效等級和薪資問題在公司全員微信群里發布過激言論，嚴重幹擾公司正常工作秩序，造成極其嚴重的負面影響……按員工手冊相關獎懲條款：給予唐某解除勞動合同之懲處」。

對於自己的言論是否過激，唐某表示，自己是在正常表達訴求。公司在沒有通知他的情況下單方面解除勞動合同，屬於違法，他要求公司能按相關規定，給予相關賠償。

公司人資部人員指出，唐某在處理該問題上表達方式不正確，「本來工作表現就不是很好」，還在公司大群裡言論過激，第二天來公司的溝通態度也很差，「在公司裡鬧，說你要把我開除，不可能」，「我想這種員工放在任何地方都很惱火」。

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