自私男合租屋如廁怕髒 一動作即踩爆馬桶碎一地：以後不敢了
馬桶的設計本來不是讓人踩踏的！大陸一名男子與6人合租單位，因怕髒一直都踏上馬桶蹲着如廁，但有次一把腳放上去即將馬桶踩爆，碎片散落一地，嚇得他當場呆掉，最終要自行賠錢，他不禁感嘆指以後都不敢蹲馬桶了。
「踩爆馬桶」照片在網上引起熱議，當事人宋姓男子接受大陸媒體訪問時表示，自己與6戶人合租房子，由於要與別人共用廁所，為了衛生乾淨，他一直蹲在馬桶上如廁，但這次一隻腳踏上去，馬桶即傾斜倒塌碎了一地，「第一反應該是一臉懵」。
宋男表示幸好沒有受傷，他已賠錢了事，而新馬桶亦已安裝好，還從網上買了一次性馬桶墊，「太危險了，再也不敢蹲了」。
網民則批評揶揄宋男自私亦不衛生，「馬桶的設計是讓人來踩的？下次蹲坑是不是直接坐地上拉？」、「出事之前舍友就一直坐在你踩過的地方上廁所？」、「最煩踩了不擦的人，你嫌棄髒用腳踩，難道你腳底很乾淨？」；亦有人表示「一直覺得踩上去會缸裂，不幸的話還會肛裂」；有網民則認為跟人合租的話，「乾脆換成蹲坑得了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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