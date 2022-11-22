農村男幫母豬接生漏了這細節！隔日人豬慘死 老父淚：趴在那不動
中國大陸哈爾濱發生離奇事件！大陸一名男子為家裡養的母豬接生，但人和豬卻於第二天離奇被發現雙雙倒斃。事後調查揭發恐怖死亡內情，原來男子當晚把發電機搬到現場，加上堵塞了排風口，最終人豬皆死於一氧化碳中毒。
綜合陸媒報導，盧姓男子與父親在村裡租了一間房子專門養豬，到11月12日晚上，懷孕的母豬開始生產，於是盧男到豬圈守夜並接生。第二天早上（11月13日）父親到場卻看到離奇畫面，母豬竟然已經死亡，卻未見兒子蹤影，於是父親慌忙尋找，「我一進小屋看，我兒子沒在小屋，我就往屋裡這邊跑，上產床找」，終看到兒子已倒斃床上，崩潰悲傷，「我的兒子呀，怎麼招呼也沒動靜」。
對於為何人豬雙雙暴斃，事後調查發現，當日村子停電，盧男把一台發電機搬到現場，但又因害怕豬隻著涼，於是堵住了排風口，怎料卻因此「奪命」，發電機釋出的一氧化碳充斥全屋，最終人豬死於一氧化碳中毒，「我們早上來的時候，發電機已經早就熄滅了，已經沒有多少油了，燒沒了」。
盧男是家中經濟支柱，育有1名15歲小孩，他死後家裏頓失支柱，孩子上學費用也成問題，所幸當地村委會號召所有村民捐款，幫助這困難家庭渡過難關。
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