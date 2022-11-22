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88歲老翁1天要3次！48歲看護崩潰辭職 鄰居曝：嚇走好幾個

香港01／ 撰文/布萊恩
大陸一名88歲老翁喪偶後獨居多年，生活難以自理，子女遂聘請1名48歲看護照顧他，怎料老翁竟多次猥褻看護，更每天都想與看護發生性關係。示意圖／ingimage
大陸一名88歲老翁喪偶後獨居多年，生活難以自理，子女遂聘請1名48歲看護照顧他，怎料老翁竟多次猥褻看護，更每天都想與看護發生性關係。示意圖／ingimage

為老不尊？中國大陸一名88歲老翁喪偶後獨居多年，生活難以自理，子女遂聘請1名48歲看護照顧他。怎料老翁竟多次猥褻看護，更每天都想與看護發生性關係，「一天甚至頻率高達兩、三次之多」，嚇得看護急急辭職。鄰居透露今次已非老翁首次嚇走看護保母，質疑聘請看護只是幌子，老翁實際上是想找女人。

陸媒報導，該名88歲任姓老翁喪偶後獨居多年，生活自理多有不便，於是請來48歲的朱姓看護照顧。

任翁是朱看護的第二任僱主，應徵時她明確告訴對方自己只幹清潔及煮飯等家務，劃定2人相處界線，任翁當時也一口答應，沒料到上任後卻言而無信。朱看護剛任職時，煮好飯便叫任翁吃飯，結果任翁竟一把抱住了她，更強行想親她，幸好她強烈抵抗，任翁才沒法得逞，但原來這只是噩夢的開始。

朱看護指出，任翁之多次試圖親她，而且每天都想和她發生性關係，「一天甚至頻率高達兩三次之多」，她害怕對方變本加厲，嚇得提出辭職。

記者之後訪問任翁，承認自己確實親過朱看護的臉及抱過她。至於其他「出格的事」，任翁只強調未與朱看護有任何實質性關係，「畢竟88歲了，心有餘而力不足」。

任翁又要求朱看護拿出具體證據，不能空口無憑污蔑其清白。不過他又提到，朱看護曾問是否願意娶她為妻，認為是朱看護向他釋放了錯誤信號。朱看護則解釋，她故意這樣問是想看任翁會如何回應，自言作為「受害者」，想知道對方會提出何種解決方案，並打算根據對方回應抓到自己受侵害證據，實際上她並非真想與任翁結婚。

雙方各執一詞，令事件陷入「羅生門」，惟有鄰居透露，曾幫任翁找過2個看護，但任翁的行為相當過分，包括半夜三更跑到看護床上睡覺，又明確提出想發生關係，嚇得對方「第二天一大早就跑路了」。鄰居質疑任翁找看護只是幌子，實際上是「想找女人罷了」，直言任翁在附近區域的名聲不太好。

事件引來網友熱議，不少網友批評老翁行為，「大爺行動上一次也沒有得逞，但思想上已經發生了三次」、「88歲一天三次？小心老命不保」。也有網友笑言「老了身體還那麽勇，真的沒輒」、「長壽的秘訣嗎？」。

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