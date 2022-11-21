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露營遇土匪？妹子搭帳篷住一晚遭收費4次 連開爐煮飯也要付錢

香港01／ 撰文：李納德
ㄧ名妹子抱怨，日前自備帳篷到荒郊野外露營過夜，短短一天內就被村民索取各式各樣的費用，包括場地使用費、帳篷費、天幕費、煮食費等。 示意圖／ingimage
ㄧ名妹子抱怨，日前自備帳篷到荒郊野外露營過夜，短短一天內就被村民索取各式各樣的費用，包括場地使用費、帳篷費、天幕費、煮食費等。 示意圖／ingimage

這是另類的「留下買路錢」嗎？中國大陸湖南有女生在網上抱怨，稱早前到長沙一個露營熱點，因為太多人就去了較邊緣的荒地落腳，未料有附近村民趕至，要求收取過夜費，24小時內4次要求她付各式費用，包括天幕費、煮食費等等。她指自己只付了1次錢，其他統統拒絕了，但認為事件很離譜，又指該處並非村民的私人地，不該如此索款。有網友分享類似經驗，直指甚至會有大姐帶著大班人去收錢，有人留言直斥村民的行為是「村霸」、「土匪」。

陸媒報導，湖南長沙袁姓女生在網上爆料，早前她獨自到露營熱點興馬洲露營，希望在寧靜環境下看日落，讀讀書等。她去的時間人很多，最後找了個較旁邊的荒地坐下，未料她一拿裝備出來，村民就過來說「這塊地方就要收費」，收費標準是每人過夜20元人民幣（折合約新台幣88元），解釋剛好那個位置是由他們負責環境衛生的。當時她覺得村民說法還過得去就付了錢。

可是短短24小時內，女生足足被村民4次索款，包括晚上的時候，她將自己帶的帳篷拿出來時，同一名村民又再走來說要收「帳篷費」，女生覺得自己已付了過夜費，沒理由叫她睡草地，便沒有付。她之後拿出卡式爐想煮飯時，村民又走過來說要收費。

隔天早上同一名村民又再來，說看見她搭了個天幕，要收「天幕佔地費」，她忍無可忍和村民講道理，她拒絕付錢下，村民最終敗走，「更搞笑的是下午村民把老婆叫來，說這次算了，不收你天幕的費用了，平常一般都要收點費用的」。女生覺得反正都要離開，沒有爭論下去。她向媒體抱怨，那地方不是私人用地，如果是，附近村民大可申請牌照將收費細項一一列出，又指周末原本想去放鬆心情，雖然她只付了一次錢，但結果令人很不爽，「這樣子很不合理，我就感覺很離譜」。

有網友指去該處露營也曾被村民們收費，但沒有重複的收，「去了一次不會去第二次，我還被村民訛錢了」，有網友分享自己被1名村民大姐衝過來收錢，問她有沒有許可證時，大姐說在家裡，議論一番後，「她直接找了一堆人過來，經過這一次不會去興馬洲了」。

有人笑稱附近村民行為和村霸沒什麼區別，揶揄「他們明明可以搶，卻三番五次找藉口收費」、「沒把你裝備扣下讓你走路回去」，認為事主太隨便就付錢，「第一次給了看你好欺負就繼續要」。

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文章授權轉載自《香港01》

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