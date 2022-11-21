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低溫活春宮瘋傳！男女頂樓激戰90秒 戰場留35字笑爆網友：祝幸福

香港01／ 撰文：布萊恩
中國大陸一對男女低溫天冷下在大樓頂樓當眾上演活春宮，事後現場留下保險套紙盒，旁邊則有人留下35字紙板，揶揄這對男女記得要清理「戰場」。 示意圖／ingimage
中國大陸一對男女低溫天冷下在大樓頂樓當眾上演活春宮，事後現場留下保險套紙盒，旁邊則有人留下35字紙板，揶揄這對男女記得要清理「戰場」。 示意圖／ingimage

情到濃時「愛愛」也要慎選地方，否則隨時糗大了！網絡近日瘋傳一段頂樓活春宮影片，見到中國大陸一對男女低溫天冷下在大樓頂樓當眾「激戰」，事後現場留下保險套紙盒，旁邊則有人留下35字紙板，揶揄這對男女記得要清理「戰場」，勿亂丟垃圾，引來網友爆笑。

天氣轉冷，但似乎未能阻擋如火的情侶。網絡瘋傳一段90秒影片，見到一對男女穿著長袖大衣正在大樓頂樓上「大戰」，其間男手部對著女方下體部份不斷前後移動，還不時拍打女方屁股，整個「激戰」過程被附近住戶拍下。

事後現場留下保險套紙盒，更有人放下紙板，寫上「哥們：戰鬥結束後記得打掃戰場，清理乾淨。只要清理乾淨了，沒人打擾你們，祝你們幸福」，看來是在諷刺涉事男女留下「垃圾」。

據報事發地點在山東。影片引來網友熱議，笑言「連開房間的錢都沒有嗎？一定要那麼刺激哦」、「不錯喔，鄰居很幽默」。

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文章授權轉載自《香港01》

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