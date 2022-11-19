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每月8000元出租紅磡1間房！女生列夾租4大條件 網民嘲：貼錢做外傭

香港01／ 朱利安
帖文列出4大條件，例如必須為女生、有穩定工作且「短期內唔會出國或外遊旅行」，亦要樂於與室友溝通，承擔部分家務。圖擷自（facebook群組「在租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷中」／連登討論區）
帖文列出4大條件，例如必須為女生、有穩定工作且「短期內唔會出國或外遊旅行」，亦要樂於與室友溝通，承擔部分家務。圖擷自（facebook群組「在租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷中」／連登討論區）

找到生活習慣相近的室友非常重要，但最近1個紅磡招室友帖文卻引來網民熱議。有居於約300呎紅磡2房1廳單位的女住客，以每月8000元出租其中1房，當中不包水電煤，同時要求租客須為女生、願意一起承擔家務、短期內亦不會離港旅行等。不少網民看後批評條件過份苛刻，甚至表示是「貼錢做外傭」。

有網民日前在facebook群組「在租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷中」稱代女性朋友發帖，希望出租1間房，客廳共用。帖文顯示該單位於紅磡恆山閣，剛完成裝修，浴室乾濕分離，出租的臥室有房門，屋內亦有電磁爐、煤氣爐、熱水器、冷氣機和WiFi等，附近交通亦非常方便，只需步行約5分鐘即能到達何文田港鐵站。

有意者須支付月租8000元，未計及水電煤，但有議價空間，帖文同時列明4大條件，包括必須為女生、有穩定工作且「短期內唔會出國或外遊旅行」，亦要樂於與室友溝通，承擔部分家務；由於家中有飼養貓，抗拒貓咪或對寵物毛髮過敏者免問。

招租帖文其後被轉載至連登討論區，掀起網民熱烈討論，有人認為條件太過苛刻，留言批評「外遊都唔畀」、「平幾千蚊但係細一半，仲要幫人做家務同幫人養貓」、「加多少少租到港島東300呎啦」、「家務一齊做唔合理咩？但係唔畀旅行就諗唔明啦」、「交足租都唔畀去旅行咩玩法」、「租晒成個單位先係萬三蚊」。不過，亦有網民認贊同招租者的做法，指「一齊住要分擔家務係必然…咩叫幫手做家務即是外傭」，又稱帖文列明可議價，而且一早列出所有條件，可以減低合租後才有分歧的機會。

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文章授權轉載自《香港01》

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