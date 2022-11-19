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神蹟？女兒休學顧癱母4年 監視器驚見母半夜能坐立換衣

香港01／ 文・布萊恩
4年後女兒查看閉路電視監控片段時發現，癱瘓的母親於某個晚上竟然可以自己坐起來，靈活穿好衣服。（影片截圖）
4年後女兒查看閉路電視監控片段時發現，癱瘓的母親於某個晚上竟然可以自己坐起來，靈活穿好衣服。（影片截圖）

癱瘓的母親在晚上突然能自行坐起來，是神蹟還是另有內情？大陸安徽合肥一名58歲婦人4年前患上絕症，全身癱瘓智力降至只有1歲水平，其就讀研究所的女兒因此要休學全天照顧母親，沒想到在貼身照顧4年後，女兒偶然一次翻看監視器發現，母親在夜間竟然可以自己坐起來換衣服，讓她看到影像當場嚇壞崩潰。

影片惹來網友嘩然，質疑婦人裝病，但報道另外引述醫生指出，婦人出現癱瘓及選擇性失憶可能是心理原因，因此才會「短暫康復」現象，但卻較一般癱瘓個案更難治療。

綜合大陸媒體報導，該58歲婦人於2018年時突然患上絕症，經醫生搶救後雖然挽回一命，但從此全身癱瘓智商也降到只有1歲水平，生活無法自理。無奈之下，當時寒窗苦讀辛苦考上研究生的女兒，只能休學貼身全天候照顧母親，沒想到4年後卻發現「驚嚇真相」。

事件引來網友熱議，不少人質疑該名母親是否在「裝病」，「這個母親也太自私了吧」、「看她衣服都很利索，不像生病的，真希望阿姨可以早點清醒過來」；但也有網友估計她患上「癔症」，「是一種心理疾病，很難搞。這就像你永遠叫不醒一個裝睡的人，什麼時候她自己想醒了就不睡了」。

報導另引述醫生指出，婦人疑因心理原因出現導致全身癱瘓與選擇性失憶，因此才會在「短暫康復」後又癱瘓，確實比一般癱瘓更難治療。

女兒查看閉路電視監控片段時發現，癱瘓的母親於某個晚上竟然可以自己坐起來，靈活穿好衣服，惟隔天早上又變回癱瘓無法動彈。這一幕讓女兒及在旁的護工當場嚇呆，相當詭異。母親隔天早上又變回癱瘓無法動彈。（影片截圖）
女兒查看閉路電視監控片段時發現，癱瘓的母親於某個晚上竟然可以自己坐起來，靈活穿好衣服，惟隔天早上又變回癱瘓無法動彈。這一幕讓女兒及在旁的護工當場嚇呆，相當詭異。母親隔天早上又變回癱瘓無法動彈。（影片截圖）

母親隔天早上又變回癱瘓無法動彈。（影片截圖）
母親隔天早上又變回癱瘓無法動彈。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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