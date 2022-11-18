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網購1300元牛仔褲拆開驚見附「蕾絲內褲」 買家崩潰：別人脫的

香港01／ 卡洛兒
山東青島孟姓女網民在發帖控訴，指自己網購了一條300多元的牛仔褲，拆開褲扣準備試穿時，驚見內藏一條白色蕾絲內褲。圖／香港01提供（網上圖片）
山東青島孟姓女網民在發帖控訴，指自己網購了一條300多元的牛仔褲，拆開褲扣準備試穿時，驚見內藏一條白色蕾絲內褲。圖／香港01提供（網上圖片）

買一送一是不少商舖吸客伎倆，但如果收到別人用過的，心理陰影大了！大陸一名女子上網購買一條300多元人民幣（下同，約1300多元新台幣）的牛仔褲，解開褲扣時竟發現內藏二手蕾絲內褲，嚇得即時聯繫店家，卻遭到冷淡回應，令她更加不滿。

根據《九派新聞》報道，山東青島孟姓女網民在發帖控訴，指自己網購了一條300多元的牛仔褲，拆開褲扣準備試穿時，驚見內藏一條白色蕾絲內褲，似乎是「別人脫的內褲」，認為可能是他人退貨後沒有檢查清楚，就將貨品再次寄給其他客人。

她驚嚇得立即聯繫店家，但客服多次強調指「寶貝都是檢查發出的啊，不可能會有這種情況」，惟孟女則連珠砲發，「你百分百確定你的員工不會有批漏嗎？」，又指收到快遞時包裝完好無損及密封，「你百分百確定你們都員工也解開褲扣檢查了嗎？」。最後，孟女見客服態度強硬，且不願道歉，只好選擇退貨處理，並轉向網購電商平台進行投訴。

記者事後向涉事店舖求證，該店負責人受訪表示，之前未出現過類似事情，一般都會寄出新褲，但由於電商平台退貨的情況十分常見，也不排除出現檢查疏漏的可能，「客戶發生這種事情，可以退貨或退款，我們承擔運費，並補償10元（約44元新台幣）」，並承諾會督促倉庫加強檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

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