老翁不滿外牆工程 開窗持雙刀欲斬半空油漆工安全繩 警方這麼說

有必要拿菜刀表達不滿？山東有小區進行大廈維修工程發生驚險一幕，網傳影片所見，有老翁手持雙菜刀一腳踏出窗外，威嚇正高空工作，垂降翻新外牆的油漆工，大喊「我的房子不需要你刷」，更連斬工人的油桶多刀，想斬向安全繩，場面驚險。雖然許多網民認為要向該老翁問責，但警方透露，工程方和長者已達成和解，險捱斬的工人認為，如他不原諒，老翁就要行政拘留，惟對方年紀大而且事後態度很好，就決定原諒對方。

大陸媒體報道，11月14日，山東青島即墨安居小區有大廈正進行維修工程，油漆工高空工作，在2樓外牆髹油時，有老翁竟然左右手持菜刀威嚇，附近民眾紛紛勸油漆工趕快下來。

片段所見，該老翁手持雙菜刀伸出窗外，指着吊在外牆的油漆工人喊叫，工人正在髹上方的外牆，老翁作勢要斬，大叫「我的房子不需要你刷」，要斬向安全繩，甚至一腳踏出窗外，用菜刀連斬工人掛在身上的油漆桶多刀。最後工人要跳過老翁位置向下垂降。

影片令網民震驚，「惡到這種程度？」、「有的老年人真的道理說不通，太危險了」，難理解有話不好好說，而要動用刀子，而且他有斬空全繩的動作，萬一斬斷，「後果不堪設想」。

現場的工程負責人稱，該名住戶對施工效果不滿意，所以拿菜刀要求工人停手。小區居委會指，區內正進行居住建局牽頭的舊房改造項目，工程仍在進行，但建議下次如遇到同類情況可直接報警。當地警方稱有收到報案，警員前去了解後，雙方已經和解。工程方表示，長者去到派出所後態度很好，已知道知道自己行為有錯，已經原諒。

險捱斬的油漆工向內媒透露，老翁當時阻撓他在外牆髹油，是因為不滿意工程效果，「不滿意可以再弄，哪裏不好可以再收拾，差不多就可以，你想要整得跟內牆似的，板板正正像鏡面似的，那不可能」。老翁覺得外牆修飾完不夠平整，他對老翁的行為表示諒解，大家生活都不容易過，而且他後來態度良好，對方年紀都大了，若他不原諒，老翁要被行政拘留。

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文章授權轉載自《香港01》