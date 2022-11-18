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超狗血！新娘婚禮前穿婚紗與姦夫激戰 問懷孕屬誰這樣答後續超狂

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸湖南張家界近日熱傳一名新娘於結婚前，竟然同意穿着婚紗與「炮友」姦夫偷情。（網上圖片）
大陸湖南張家界近日熱傳一名新娘於結婚前，竟然同意穿着婚紗與「炮友」姦夫偷情。（網上圖片）

「綠帽綠到上心口」要如何收科？大陸湖南張家界近日熱傳1名新娘於結婚前，竟然仍與「炮友」姦夫偷情，甚至同意穿着婚紗在不用安全套下「激戰」；被問到「若懷孕是誰的是」，新娘明言「我不怕，聽天由命」。消息傳開後引來網民熱議，連新郎本人都好奇「跟帖」跟八卦，沒料到原來自己就是「主角」，當堂「氣炸」明言一定不會放過他們，卻遭姦夫反嗆，「你能拿我如何？」情節比電視劇還要「狗血」。

綜合媒體報道，為了迎娶新娘，新郎拿出了20萬人民幣（約22萬港元）聘禮，並買了金銀首飾。惟到結婚前，新娘收到「炮友」姦夫訊息調情，內容更提到「我明天必須要內射妳」、「我想等妳穿上婚紗再操妳一次」等，相當惡心露骨，而新娘竟然同意了，回覆「我覺得自己好壞，因為我也想」。當談到若懷孕的話孩子爸爸是誰時，新娘居然說「聽天由命，我不怕」，令人咋舌。

與姦夫偷情後，新娘裝作若無其事地與新郎完成婚禮。惟「紙包不住火」，姦夫事後在聊天群組炫耀事件，結果對話內容全被外流瘋傳，而新郎追八卦看故事時愈看愈不對勁，終發現自己就是「被派綠帽」的男主角，憤怒於群裏開罵，更明言一定不會放過他們，卻遭姦夫反嗆，「你能拿我如何？」

而新娘的妹妹知道事件後，也質問她為何做出這種事，新娘則連忙向妹妹解釋，懇求妹妹不要告訴別人，但妹妹還是把事件告知了雙方父母。據報新郎已經報警。

事件引來網民熱議，直斥新娘離譜，「小說都不敢這麼寫，現實卻不講邏輯」、「一點底線都沒有了，人性啊」、「社會的扭曲」、「毀三觀」。也有網民笑言「成人片情節原來都是真的」。

到結婚前，新娘收到「炮友」姦夫訊息調情，內容更提到「我明天必須要內射妳」、「我想等妳穿上婚紗再操妳一次」等，相當惡心露骨。（網上圖片）
到結婚前，新娘收到「炮友」姦夫訊息調情，內容更提到「我明天必須要內射妳」、「我想等妳穿上婚紗再操妳一次」等，相當惡心露骨。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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