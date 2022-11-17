禁忌之戀！她嫁年長12歲舅舅 8年生3孩現況曝光

禁忌之戀世俗難容，旁人亦未必理解，但真的都沒有好結果？大陸浙江1名女子與較自己比年長12歲的「舅父」結婚，這段關係本來不被看好，惟2人至今已結婚8年，育有3名孩子，現況十分甜蜜美滿。事件引來網民熱議，有網民認為難以接受，「亂倫嗎？」，但也有不少網民指出，該名「舅父」是被領養，2人沒有血緣關係，親屬稱呼只是「掛名」，結婚沒有問題，祝福2人幸福快樂。

綜合媒體報導，該名浙江女子與比自己年長12歲的「舅父」結婚，是外間認為的「禁忌之戀」。不過事實上「舅父」是在6歲時被公公領養，只是女子名義上的親屬，雙方沒有血緣關係，結婚也得到了家人同意及支持。

至今2人已經結婚8年，育有3名孩子，家庭生活十分甜蜜，女子亦直言，「這是從親情到愛情的雙向奔赴」。

事件引來網民熱議，有人認為難以接受，「不簡單的複雜關係啊！」、「亂倫嗎？」、「其實不應該吧，就算領養個弟弟也不能讓女兒嫁給他啊，弟弟一進家門就是你女兒的長輩了」。

但也有大批網民認為2人沒有血緣關係，結婚沒有問題，「祝福他們快樂」、「沒有血緣關係，只是口頭上稱呼舅舅應該可以的」、「收養的沒有血緣關系又沒有關係，還有為什麼要因為別人的世俗眼光而在意這段感情的發展…那都是別人愛多管閒事罷了」。

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文章授權轉載自《香港01》