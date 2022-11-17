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客戶借308萬破產失聯！他2年後意外收到還款 「1亮點」暗藏洋蔥

聯合新聞網／ 綜合報導
王先生4年前借給一位客戶70萬人民幣（折合約新台幣308萬元），不料對方意外破產、失聯，讓王先生死心以為錢拿不回來了。直到2年前他意外收到客戶的轉帳，每月固定攤還一部分債務，讓王先生既感動又佩服。 示意圖／ingimage
王先生4年前借給一位客戶70萬人民幣（折合約新台幣308萬元），不料對方意外破產、失聯，讓王先生死心以為錢拿不回來了。直到2年前他意外收到客戶的轉帳，每月固定攤還一部分債務，讓王先生既感動又佩服。 示意圖／ingimage

中國大陸一名王姓男子，4年前借給一位客戶70萬人民幣（折合約新台幣308萬元），不料後來對方意外破產、失聯，讓王先生一度死心以為錢拿不回來了。沒想到從2020年起他卻陸續收到客戶的轉帳金額，每個月都會固定攤還一部分債務，這讓王先生既感動又佩服，直呼「已經不在意錢是多是少了，關鍵是這份堅持！」。

綜合陸媒報導，大陸安徽宿州一名王姓男子2018年借了70萬人民幣（折合約新台幣308萬元）給一位客戶小華（化名），殊不知對方把錢拿到手後，沒多久就宣告破產，也失去聯繫，讓王先生無論透過什麼管道都找不到人。就在他早已做好錢可能討不回來的心理準備之後，小華突然在2020年主動聯繫上他。

從那時起，王先生陸續收到小華的轉帳，除了每個月都會還一部分錢，也把名下一台車過戶給王先生，「每天幾百元的轉帳還款一直堅持到了現在」。王先生透露，小華說自己才60歲，還能再活20年，下定決心這20年一定要把錢給還完，感動表示「現在已經不說轉的錢是多是少了，主要是看他的這一份堅持」。

消息曝光後，立刻引起網友熱議，不少人大讚「這才是誠信之人」、「並不是只有成功者令人仰慕，講誠信的失敗者更令人敬佩」、「講信義之人，他日必將東山再起」、「這就是人品招牌」。

一名王姓男子2018年借了70萬人民幣（折合約新台幣308萬元）給一位客戶小華（化名），殊不知對方沒多久就宣告破產，也失去聯繫，讓王先生一度死心以為錢拿不回來了。 圖／翻攝自新浪視頻
一名王姓男子2018年借了70萬人民幣（折合約新台幣308萬元）給一位客戶小華（化名），殊不知對方沒多久就宣告破產，也失去聯繫，讓王先生一度死心以為錢拿不回來了。 圖／翻攝自新浪視頻

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