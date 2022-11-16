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網友見「UFO雲」驚呼：給香港加冕 天文台拆解「飛碟」真相

香港01／ 布萊恩
網友驚見香港東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來其他網友議論紛紛。圖／香港風景攝影會
網友驚見香港東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來其他網友議論紛紛。圖／香港風景攝影會

天降異象？網上瘋傳多張相片，見到東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來網友議論紛紛，笑言「歡迎外星人到訪地球」、「天空之城？」、「時空穿梭門」、「是ufo扮成雲」。天文台回覆《香港01》表示，圖片中的雲稱為莢狀雲 （Lenticularis），屬於自然天文現象。

有網民在Facebook群組「香港風景攝影會」上載多張相片，留言「這片雲有點東西」。圖片顯示，東涌上空出現一團形狀怪異的雲，呈巨大圓形狀，甚似一艘UFO，配合四周高樓大廈環抱其中，更顯壯觀。

其他網友看過相片都大感驚訝，笑言「天空之城？」、「歡迎外星人到訪地球」、「蟲洞入口」、「時空穿梭門」、「元氣斬」、「通往元宇宙」、「不要以為裝成雲，我就不知道你是UFO」、「哇！好像給香港加冕一樣」。

天文台回覆《香港01》表示，圖片中的雲稱為莢狀雲 （Lenticularis），莢狀雲一般是由於氣流遇到山脈抬升後，引起上下起伏而形成。天文台又說，由於莢狀雲形狀像一塊或多塊凸透鏡，有時候被誤會為飛碟或不明飛行物體，所以也俗稱「飛碟雲」。

網友驚見香港東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來其他網友議論紛紛。圖／香港風景攝影會
網友驚見香港東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來其他網友議論紛紛。圖／香港風景攝影會
網友驚見香港東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來其他網友議論紛紛。圖／香港風景攝影會
網友驚見香港東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來其他網友議論紛紛。圖／香港風景攝影會

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文章授權轉載自《香港01》

UFO 香港

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