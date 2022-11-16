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老夫婦初買房還沒入住就「沒了」 竟是愛子因打電動賤賣新房

香港01／ 喬納森
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

父母太過愛惜子女，有時反而害了對方，導致「自食其果」。中國大陸一對老夫婦，兩年前將大半生積蓄買下一間房，希望一家人安安穩穩過生活，想不到他們最疼愛的幼子，為了升級手機遊戲，私下將房子賤賣，連累父母無家可歸，其母怪責自己當初太過保護兒子，終換來苦果。

據中國媒體報導，四川遂寧市一對60多歲何姓老夫婦，分別任職裝修及清潔工，2年前將大半生積蓄加上貸款，以60萬人民幣（約為263萬台幣）買下人生第一套房，打算給予家人一個安樂窩。夫婦育有3名兒子，兩人因年紀關係申請不到貸款，於是以最疼愛的第三個兒子名義購買，卻想不到對方竟私下將單位以40萬人民幣（折約193萬台幣）賤價變賣。

夫婦一家未入住便失去房子，追問之下才知悉被變賣原因，兒子解釋是為了升級手遊，「不加錢升級便追不上別人」，而剛好有地產經紀開價40萬購買其房子，他在不知單位實際價錢下，以為40萬已算很高價，便立即答應以此價轉讓，令一家人無家可歸，事後三子亦搬到公司宿舍居住，不敢回家。

房子以低於市價轉賣後，買家不願歸還，他們打了三次官司全敗訴。何母慨嘆本來不想讓孩子知道民間疾苦，如今卻換來害苦自己的結果。何父亦痛批不知世故的兒子「沒文化」。

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文章授權轉載自《香港01》

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