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不只剪指甲...公車座位下滿地碎髮 網傻眼：車上快剪服務？

香港01／ 撰文：卡洛兒
巴士車廂遺下大量頭髮碎，疑有人在車上剪髮。（FB「屯門公路塞車關注組」截圖）
巴士車廂遺下大量頭髮碎，疑有人在車上剪髮。（FB「屯門公路塞車關注組」截圖）

在巴士上剪指甲不但欠衛生又騷擾他人，但如果剪頭髮呢？有網友在社交平台分享一個奇景，只見巴士上層位置佈滿大量頭髮，不禁爆粗問「在巴士剪髮是什麼玩法？」。貼文一出不足1小時獲過千人按讚，網友留言猜想到底發生什麼事，「是不是剪掉前面乘客整條辮子？」、「巴士結盟髮型屋，車上快剪服務」、「趕著要出家」，非常爆笑。

該網友在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載照片，只見巴士上層一排雙人座位及地下都有一撮撮頭髮，數量之多猶如在髮型屋看到的景象，原po也不禁激動表示「原來剪指甲現在已經是小兒科，巴士剪髮是哪種玩法？」，笑言「會不會當事人塞車塞到原地出家？要多關心大家心理健康，塞車別太煩躁了」。

貼文並未交代拍攝時間及巴士路線，但引來許多網友熱議，「好恐怖！夜晚搭車嚇死！」、「真的是巴士功能用到極致」、「好想看剪髮前後對照」；也有人猜想原因，「「可能本來要搭巴士去剪頭髮，誰知大塞車，氣到乾脆就自己剪」；有網友笑言巴士可變成「流動髮型車」，「不如塞車可以染髮剪髮、修指甲一條龍服務」、「屯公塞車，直頭染髮都沒問題」。

有人就估計當事人是否剪掉前面乘客的頭髮，翻查資料顯示，2019年就有一名六旬髮型師因不滿被前座女乘客「馬尾」碰到膝蓋，而拿出剪刀將其小撮頭髮剪去，最終被判160小時服務令。

九巴乘客須知也有條列，請勿在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如高聲談話、剪指甲、用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等。

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