唐伯虎點秋香翻版？港女開560萬港幣「賣樓葬父」 真相曝

房市急降溫，低價成交的個案不斷，不少地產代理的宣傳標語都充滿創意地「賣慘」，望能成功賣樓。有網友15日於網上發文分享1張街邊廣告，自稱文小姐的業主(屋主)欲出售元朗「尚悅」實用面積439呎(約12坪)的單位，開價售560萬港元(約2228萬元新台幣)，「賣慘」稱是「賣樓葬父」，盼有好心人可憐。惟網友一面倒沒同情她，嘲諷「大酒店一個普通方案，5萬多已經很體面，花500幾萬葬父，妳老爸是秦始皇？還是陳近南？」、「風光大葬」、「坐等賣樓葬全家」。

不過，《香港01》翻查資料，發現有關圖片是「改圖」，原圖早於2018年已在網上流傳，當時亦是「賣慘」，街招寫着「業主求死」。

有網友在facebook群組「香港江湖日報之ON9限定 2.0」發文貼出照片，其他網友直言，「文小姐，賣身應該更快，另外想問下500幾萬葬父，老爸也太風光」、「厚葬？」、「做她老爸真死而無憾」、「上次跌市已經葬過一次，有這麼多老爸？」、「半年都賣不掉呀？屍體要在太平間凍多久呀？」。

有網友指出，「買一層樓即剋死老爸，誰會買？」、「無腦，風水這麼差誰會買」、「隔離期間蓋的樓，誰會住」。有人批評「樓市都在跌，明明就是搏同情想高價賣出」、「為了成交，房仲甚麼話都講得出」，另有人質疑「角度怪怪，應該是P圖」。

基於有網友質疑是「P圖」，《香港01》翻查資料下，發現2018年曾出現99%相似照片，「賣樓葬父」原句為「業主求死」，其餘資料、張貼位置及照片背景完全一模一樣。當時《香港01》曾查詢有關地產代理，獲回覆只是寫錯字，本來想寫「業主求售」，而非「求死」，並已收回所有廣告。

石榴姐踩死了1隻「小強」，唐伯虎靈機一觸，執起「小強」呻慘。圖片來源/《唐伯虎點秋香》電影截圖

有網友想起周星馳電影《唐伯虎點秋香》其中1幕，石榴姐和秋香替華夫人買傭人，唐伯虎「扮慘」賣身葬父，沒料到遇上對手，謊稱一家6口全亡，要賣身葬全家，爭論誰較慘之際，石榴姐踩死了1隻「小強」，唐伯虎靈機一觸，捧起「小強」賣慘，「小強呀小強？小強，我同你相依為命，同甘共苦這麼多年」。網友揶揄文小姐，「小強，你死得好慘啊」、「賣入華府做家丁」。

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