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和尚聊色怨女「見面2次不給」 鹹濕對話網驚呆：破色戒會懲？
和尚也墮入愛情陷阱？網上瘋傳多張照片，見到有和尚乘港鐵時正使用相信是微信（WeChat）的社交媒體手機應用程式，與疑似女子對話，內容包括「還說做我老婆，見面兩次不給操」等，相當「露骨」，令人咋舌。照片引來網友熱議，笑言「佛都有火」、「一切都係修行」、「我不入地獄誰入地獄」、「論防偷窺膜貼的重要性」。
有網民在連登討論區以「這位和尚好緊火！」為題發文並上載相關照片，見到該和尚坐在港鐵近門的座位上，正聚精會神地看着手機及打字。
從手機應用程式截圖畫面看到，該和尚以網名「迷失方向」，用簡體字與疑似女子對話。女子先說「我擦」，並補上「生氣」表情符號，和尚則回覆「你快去忽悠下一位去吧，還說做我老婆，見面兩次不給操」。
疑似女子隨即暴怒連珠發炮反駁，「你滾」、「我什麼時候說做你老婆了」、「你要不要臉」、「我就說過去找你認識一下」。和尚最後正打字回覆，隱約看到內容是「你要不要臉」。
雖然和尚看似以為無人發現內容，但其實已被全程「高清」拍下，大批網友看後爆笑，「佛都有火」、「施主迷失方向，大師指點迷津」、「色即是胸，胸即是色」、「一切都是修行」、「我不入地獄誰入地獄」、「這和尚真是迷失方向了」、「老納迷失在這場情慾遊戲」、「破色戒會有懲罰嗎」、「所以話電話一定要用防偷窺膜貼」。也有網友講錯重點，「和尚都用5G」。
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