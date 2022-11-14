前男友媽是會計…她收到「交往花費請款單」氣炸 明細曝光後風向逆轉

談戀愛約會期間的花費要如何清楚計算？中國大陸近日熱傳山東菏澤一對情侶分手後，男方任職會計的母親竟然列出「分手償還清單」，列出2人交往期間的花費，要求女方還錢，當中連麵及米錢都不放過，引來大批網友震驚，直指「分手就對了」。惟不少網友看過清單內容後風向逆轉，反指女方「沒結婚為什麼花人家那麼多錢？」。

綜合陸媒報導，該對情侶因為個性不合分手，殊不知男方任職會計的母親，竟然出示2張手寫帳單，列明2人約會期間各項消費。從清單圖片可以看到，除了項鍊、紅包利市等價格較高昂的物品，連牛奶、水果，甚至麵（2袋麵24人民幣，折合約新台幣105元）、米（1袋大米49人民幣，折合約新台幣215元；1袋小米38人民幣，折合約新台幣167元）、月餅（1箱100人民幣，折合約新台幣439元）等都包括在內，可說是鉅細靡遺。

看到這張「分手還錢清單」，女方當場「氣炸」，直言沒想過會遇到這麼不可思議的事情。目前雙方仍在協商費用。

事件引來網友熱議，大批網友認為女方分手做法正確，「恭喜啊！這要是以後結婚了可還得了」、「分手就對了」、「還好分手了，不然這種掌控慾強的婆婆，加上一個說了不算還啥都跟媽媽匯報的老公，這日子沒法過」、「有福之人不入無福之家」、「小東西算這麼細，太過分了」。

惟之後不少網友看過詳細清單後，風向逆轉，反指女方做法不妥，「沒結婚為什麼花人家那麼多錢？」、「清單大部份都是整箱的，這麼大量不幫忙支付一點嗎？」、「這指X光片、打點滴都要別人付錢？是乞丐嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》