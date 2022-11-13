壞榜樣！鄰桌客人忘拿走手機 母指示4歲女兒1舉動協助竊取
俗語說「小時偷針，大時偷金」，如果小時候父母不制止錯誤行為，還鼓勵的話，很可能會毀了孩子一生。大陸一段影片在網上引起熱議，顯示有家長帶着約4至5歲大的女孩吃飯時，發現鄰桌遺下手機，她竟指示孩子協助遮擋偷竊。很多人都看得憤怒，批評家長是壞榜樣，「壞孩子是教出來的」。
大陸傳媒報道，事發於11月11日，浙江杭州一名女子帶着只有4、5歲大的小女孩到快餐店吃飯，看見鄰桌食客遺下一部手機離開，遂指使孩子去協助偷竊。
從片段可見，食客遺下的手機正在收銀台前的桌子，該女子發現手機後，即指示女孩走到桌子前，並將外套放上遮蓋手機，其後女子施施然走近，趁店員不察覺時，熟練地把外套和手機一併拿走，整個過程都被閉路電視鏡頭拍下來。
兩母女互相配合又熟練的舉動震驚網民，直言很大機會是「慣偷（偷竊犯）」，「這一定是個小偷家庭，從小培養，動作嫻熟，不慌不忙，幹的不是第一次了」，又批評家長教壞孩子，「壞人是從小養成！子不教，父之過」、「毀了孩子」、「言傳身教，做賊都要有傳承了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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