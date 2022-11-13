驚險影片瘋傳！6歲童3樓掉落 男徒手接住救命網讚「英雄」

大陸廣東日前發生驚險一幕，一名6歲男童不慎從3樓墮下，千鈞一髮之際，正在附近的李姓男子聽到呼喊聲即時衝前徒手想接住掉下的男童，最終成功幫男童緩衝求一命。李男救人時拉傷右手肌肉，但他沒有後侮，明言：「孩子沒事最重要。再遇到類似的事情，我還是會選擇衝上去救人」。網民看後都大讚李男是「平民英雄」，「好人一生平安」。

綜合大陸媒體報道，事發11月3日傍晚6時許，29歲李姓男子在街上突然聽到有人大喊「有孩子要掉下來了！快救人啊！」，原來是有男童正從3樓掉下，於是他毫不猶豫飛奔上前伸出雙手要接住墮下的男童。

從網上流傳的影片見到，李男本站在私家車旁準備上車，聽到求救聲後便向上望，察覺事態危急，一個箭步衝上前再紮穩馬伸出雙手。畫面隨後見到男童急速掉下，經過李男的雙手獲得緩衝減輕跌勢，再掉到地上。男童並無大礙，在旁人幫忙下站起來。

成功救下男童性命的李男，右手肌肉拉傷較嚴重，但他沒有後悔，明言：「這沒什麼大不了的，孩子沒事最重要。如果下次再遇到類似的事情，我還是會選擇衝上去救人」。

事件引來網民熱議，大讚李男英勇，「平民英雄！」、「再生父母啊」、「好人一生平安」、「救人一命大功德」、「居然没事，太牛了」。

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文章授權轉載自《香港01》