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家中失火！4歲女童冷靜報警 教科書式操作與妹妹成功獲救

香港01／ 許祺安
消防救援人員到達現場後，利用水槍進行掩護，對被困兒童進行搜救，成功將兩名被困兒童救出轉移至安全區域。圖擷自抖音
消防救援人員到達現場後，利用水槍進行掩護，對被困兒童進行搜救，成功將兩名被困兒童救出轉移至安全區域。圖擷自抖音

11月9日17時54分廣西南寧市消防救援支隊指揮中心，接到一通女童打來的求助電話。報警的女童今年4歲半，因事發當天，女童的嬤嬤在廚房灶台上煮著東西卻忘記關火，女童緊急拿鍋蓋蓋住、開窗戶通風並打電話報警求助，機智冷靜的拯救自己和妹妹，獲網民和消防員稱讚。

據了解，事發當日，女童的嬤嬤廚房煮著東西，就出發去菜園，並將門鎖住。女孩聞到煙味後，展現一系列「教科書式」操作，首先查看火源，發現廚房的鍋上有火，立即拿鍋蓋蓋住；因門被反鎖她打不開，便帶妹妹來到臥室，關閉房門還用被子堵住縫隙。

女孩進入臥室後，隨即開窗通風，和妹妹在窗邊呼吸新鮮空氣。所幸當時女童的嬤嬤留手機在家給女孩在客廳玩，女童隨後撥打119報警，準確說出家庭地址。得知女孩家裡起火後，消防救援人員立即趕赴現場處置。

消防救援人員到達現場後，利用水槍進行掩護，對被困兒童進行搜救，成功將兩名被困兒童救出轉移至安全區域。

經偵查，現場為廚房鍋具燃燒過後，產生大量濃煙，沒有明火。經現場醫護人員檢查，兩名女童身體並無大礙。消防隊員也表揚女童機智的表現。

網友看完新聞後留言表示，「留兩個小孩獨自在家，也太不負責任了」，「奶奶應該要注意一下，小孩太冷靜機智了」，「消防安全應該始於幼教」，「大人都未必能這麼沉著冷靜，太厲害了」。

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文章授權轉載自《香港01》

廚房 網紅 醫護人員 消防員

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