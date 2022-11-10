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3歲童超市被拐走？真相竟是家長為「考驗」保姆所為

香港01／ 撰文／陳進安
示意圖。 圖／ingimage
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四川宜賓敘州區城北新區一個小區外，周三（9日）下午驚傳拐子案，一名3歲幼兒被指在超市被拐子黨偷走，引發關注，更驚動警方。不過事情卻出現意外轉折，經查，真相是幼兒的媽媽故意帶走孩子，目的是為了考驗保姆，結果才鬧出今次烏龍事件。

居民張先生介紹，保姆中午1時左右帶著幼兒在超市購物，期間碰到熟人，遂與對方聊了一會，孩子則獨自在超市走動，隨後消失於保姆的視線範圍。發現孩子不見後，保姆急得像熱鍋上的螞蟻，引起路人圍觀，有感事態嚴重的超市工作人員決定報警。不久，即有市民在微信朋友圈發文，稱：「希望家裡有小孩子的一定要謹慎看好自己的孩子。剛剛發現（生）的事情，某超市門口，一個三歲的小孩被一個女販子偷走了……」

敘州區公安分局轄區派出所接警後迅速出警調查，並調閱了超市的閉路電視，發現確有一名年輕女子將孩子夾在腋下迅速離開超市，期間孩子沒有掙扎和呼救。這時，保姆與僱主取得聯繫，可僱主卻主告知保姆不用報警，趕緊回家，因孩子已被帶回家了。

最後，經與幼兒家長聯繫，民警才發現真相令人哭笑不得。原來，家長認為保姆做事比較馬虎，出門遇到熟人時就忽略孩子安全，屢見不鮮。今次恰好孩子媽媽在超市看到孩子獨處，而保姆又在和人聊天，遂決定「刺激」一下保姆，在未告知對方下將孩子抱回家。雖然事件只是虛驚一場，但相關部門仍強調家長的方式不可取，容易引發社會恐慌和其他不必要的麻煩。

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文章授權轉載自《香港01》

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