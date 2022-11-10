快訊

明天「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

最強外傭！吊扇起火掉落 外傭徒手接住滅火救全家

香港01／ 撰文／夏洛特
有僱主在網上表示家中吊扇突然起火，外傭先將小孩疏散到後樓梯，再折返屋內滅火。當燃燒的吊扇跌下來時，外傭更徒手接着。（「表揚好姐姐開心分享區」FB圖片）
有僱主在網上表示家中吊扇突然起火，外傭先將小孩疏散到後樓梯，再折返屋內滅火。當燃燒的吊扇跌下來時，外傭更徒手接着。（「表揚好姐姐開心分享區」FB圖片）

請了好外傭不但能幫忙打理家頭細務、減輕壓力，甚至「救埋身家性命財產」！有僱主日前發文，表示家中電器突然起火，外傭處變不驚，先保護僱主的孩子，安頓好孩童後又奮不顧身折返屋內，徒手接着燃燒掉落的吊扇然後滅火，整套救火動作一氣呵成！僱主感激不已，直言「姐姐救我全家」。

該名僱主在Facebook專頁「表揚好姐姐開心分享區」發文，稱其家中的吊扇突然起火，外傭見此情形，臨危不亂，先將僱主的小孩疏散到後樓梯，然後折返屋內移開雜物，阻止火勢蔓延。從圖片可見，吊扇閃着熊熊火光，狀甚嚇人。而當燃燒的吊扇跌下來時，外傭更徒手接着，然後放到走廊再以濕毛巾撲滅火焰。

僱主指萬幸的是外傭經檢查毫髮未損，「她無受傷，雙手毫無損傷或水泡，感恩」，又表示自己當時不在場，而是事後翻查閉路電視片段才知道事件經過，直言「自問自己做唔到」。她又在帖文中大讚外傭「成功救我全家」，又以英文表達「我的英雄！你太棒了！（My hero! You are super awesome!）」。她續指早前才認為外傭「無樣叻」，但卻在最需要時挺身而出，「危難見真情」，現時能衷心感到「她真心愛我哋」，又在帖文中問「點先可以頒獎英勇勳章畀姐姐」。

帖文引來網民熱議，不少人都大讚外傭英勇無比，表示「姐姐唔止勇敢！仲要臨危不亂，真係好難得」、「姐姐好勇敢，一個救全屋」、「真係好堅！」，有人就笑問「姐姐喺鄉下係消防員嚟㗎？」。亦有人覺得樓主請了個「好姐姐」，不但是救命恩人，也是捨命相救的「家人」，建議樓主要好好嘉獎外傭，「要畀封大利市讚賞佢，萬一燒咗屋企其他嘢，都唔止幾千蚊！」、「真係要獎Bonus，真正救晒身家生命財產」、「要加人工啦」。

延伸閱讀：

工人姐姐生日 僱主專登訂印尼生日飯 買姐姐最愛榴槤蛋糕慶生

兩度辭退外傭後終遇上100分外傭 僱主感激她細心照顧子女及家庭

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

街友不滿東西被丟在板橋車站放火 依公共危險遭起訴

降價也沒用！好市多最強熟食「主角被換掉」 網直呼：太滅火不想買了

NBA／拓荒者雙槍回歸碰巴特勒 哈特扮絕殺英雄滅火

彰縣員林暗夜土雞城火災 老闆滅火不成急忙逃出

相關新聞

最強外傭！吊扇起火掉落 外傭徒手接住滅火救全家

請了好外傭不但能幫忙打理家頭細務、減輕壓力，甚至「救埋身家性命財產」！有僱主日前發文，表示家中電器突然起火，外傭處變不驚，先保護僱主的孩子，安頓好孩童後又奮不顧身折返屋內，徒手接着燃燒掉落的吊扇然後滅火，整套救火動作一氣呵成！僱主感激不已，直言「姐姐救我全家」。

3歲童超市被拐走？真相竟是家長為「考驗」保姆所為

四川宜賓敘州區城北新區一個小區外，周三（9日）下午驚傳拐子案，一名3歲幼兒被指在超市被拐子黨偷走，引發關注，更驚動警方。不過事情卻出現意外轉折，經查，真相是幼兒的媽媽故意帶走孩子，目的是為了考驗保姆，結果才鬧出今次烏龍事件。

麻將運動員開通註冊 報名人太多伺服器癱瘓了

日前，國際麻將聯盟和中國棋院杭州分院共同成立「麻將運動技術等級評定中心」，設立麻將運動員登記制度，任何一位普通麻將愛好者...

大陸兒童繪本驚現裸男按摩圖 網友意見兩極

繼「毒教科書」之後，兒童繪本近日再被爆有「少兒不宜」內容，一名「裸男」趴在床上享受美女按摩的插圖引發廣泛關注，引起了家長...

美專家批TikTok「波菜變鴉片」 陸網被指潑髒水反嗆：美國應反思

抖音是中國孩子的波菜，卻是美國孩子的鴉片？前谷歌設計倫理學家哈里斯（Tristan Harris）在CBS訪談中提到，T...

高手！茶餐廳現鼠蹤 樓面阿姐用掃把制服網讚好身手

難道捉老鼠是樓面姐姐必備的技能？有2名港男昨早（6日）於網上發文，同樣表示在荃新天地1間連鎖港式茶餐廳，發現有樓面姐姐勇猛地用掃帚捉老鼠，2人拍下大戰過程與網民分享。網民紛紛留言讚賞「阿姐好嘢」、「好身手，抵加人工」，又笑言「明顯表演緊峨嵋派嘅棍法啦」。《香港01》正就事件向餐廳查詢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。