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男高中生激似前夫 她一查驚覺是「17年前死掉的兒子」

香港01／ 撰文/喬納森
中國大陸一名婦人首胎發現懷上女生，被婆婆及丈夫要求打掉，後來順利生下一名男生，卻在當天被表嫂告知身患殘障，丟棄後凍死，直至17年後，她才知兒子仍然在生。示意圖/ingimage
中國大陸一名婦人首胎發現懷上女生，被婆婆及丈夫要求打掉，後來順利生下一名男生，卻在當天被表嫂告知身患殘障，丟棄後凍死，直至17年後，她才知兒子仍然在生。示意圖/ingimage

不少人仍深受重男輕女的觀念影響，中國大陸一名婦人便因而遭遇人生悲劇。她首胎發現懷上女生，被婆婆及丈夫要求打掉，後來順利生下一名男生，卻在當天被表嫂告知身患殘障，丟棄後凍死。直至17年後，她才知兒子仍然在生，而母親竟是表嫂的妹妹，揭開一場悲慘騙局。

綜合陸媒報導，江蘇女子張彩虹與前夫結婚後，順利懷上一名女嬰，可是受傳統觀念影響，婆婆得悉是女生後，便要求她打掉胎兒，而丈夫也站在婆婆那邊，勸她做流產手術，不堪全家人冷暴力對待，張婦最後無奈就範。後來她有幸再懷上男嬰，但為了專心養胎，她特意搬到表哥家中待產，得到表哥表嫂無微不至的照顧。

其後張彩虹順利生下兒子，但被表嫂告知兒子雙腳不直，有先天殘障。由於張當時剛生產完，下不了床，便叫表嫂幫忙帶給醫生查看情況，沒想到就失去兒子。表嫂向張交代，醫生檢查後斷定兒子天生雙腿殘疾，以後會拖累家人，於是將他丟棄，表哥其後去找兒子，回來卻說已凍死了。

不過17年後，張彩虹意外知悉兒子仍在生，已是一名高中生。她為尋親兒走遍各間高中學校，見到一名長得與前夫很似樣的孩子，並發現他媽媽竟是表嫂的妹妹，後來透過DNA鑑定，終確定是她的親生兒子，更揭發了被表嫂出賣，是她將男嬰賣給妹妹。

男生知道真相後，想與張彩虹一起生活，其養父母卻將張彩虹告上法院，要求她支付這麼多年的撫養費，不過張彩虹認為他們非法領養，堅持不會給錢，並希望表哥表嫂的惡行被揭發，會得到應有懲罰。

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