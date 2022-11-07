敲詐？婚鞋藏衣服裡讓新郎找不到 女方家獅子大開口索8800元

這根本不可能找到吧！中國大陸日前一段接新娘影片引起爭議，新郎要當場清點2000元人民幣（折合約新台幣8,800元），才成功取走婚鞋。拍片者透露，新郎當時已派光紅包，但一直找不到女家藏的婚鞋，為免誤了吉時及傷了兩家人和氣，唯有過數換鞋。許多網友批評事件形同勒索，收數女子超級黑臉，「一臉別人好像欠她的表情」，而且婚鞋其實是藏在其中一名女子的衣服內，打從一開始就不可能找到，「人家新郎扒衣服找？」。

陸媒報導，11月4日河北唐山有段接新娘影片引起爭議，片段中新郎要向女方家人當場轉帳2000元人民幣（折合約新台幣8,800元），收數的女子非常黑面，展示手機上的收款碼，確認過數後，另一名女子從身上取出婚鞋交給新郎。

拍片者稱，因為女家人「將婚鞋藏得太好」，導致新郎一直找不到。新郎身上紅包已經派完，怕錯過吉時、又不想傷到兩家人和氣，商量一番後決定直接網路轉帳「過數解決」，成功拿到婚鞋接新娘，最後婚禮很順利。

大陸接新娘、婚鬧等環節經常出鬧劇，花錢解決看來不錯，但女方手法引來網友砲轟，「開口就兩千，估計過了這場事也和這種人翻臉了」、「收錢這女的一臉別人好像欠她兩千塊的表情，真是絕了」。不少人認為接新娘時如果派光紅包，大家會取個好彩頭就算，「開個玩笑鬧鬧，或者頂多發個66、88吉利數字，要兩千不是敲詐嗎？」。

有網友留意到，女家是將鞋子藏在一名女性衣服內，新郎根本不可能發現或拿到，「好意思嗎？藏在女性衣服裡，人家新郎扒衣服找」、「藏在女性身上這個是根本不想讓人找到啊，總不能去翻人衣服吧」、「這種行為很可恥」、「藏衣服裡就已經是不講武德」。網友又笑說男方家的人只是苦笑，「日後生活跟親家不和諧的種子就埋下了」。有人分享新娘在這些情況下也很無奈，見過女家的姨媽接新娘時「鬧得太過分」，新娘事後完全不和姨媽聯絡。

拍片者透露，新郎當時已派光紅包，擔心誤了吉時，商討後即當場轉帳2000元（折合約新台幣8,800元）以換取婚鞋。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》